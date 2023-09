Referendum i wybory w jednym dniu. Jak oddać ważny głos

Głosowanie przeprowadza się w tych samych obwodach głosowania, a więc i w tych samych lokalach wyborczych, przy użyciu tej samej urny wyborczej, do której wrzucane są karty do głosowania w wyborach do Sejmu RP, do Senatu RP, jak i karty do głosowania w referendum ogólnokrajowym oraz – czego wprost nie wskazano w wyjaśnieniach Państwowej Komisji Wyborczej – z zastosowaniem tych samych list wyborców i jednego miejsca na podpis wyborcy, który zgłasza się w celu zagłosowania.

W wyborach i referendum nie stosuje się uchwały nr 139/2019 PKW z 22 sierpnia 2019 r. ws. regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych i uchwały PKW z 6 lipca 2015 r. ws. regulaminu obwodowych komisji ds. referendum powołanych do przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego.

PRAWA WYBORCÓW

Udział w referendum ogólnokrajowym może wziąć obywatel RP, jeżeli najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat. Osoby, którym przysługuje prawo udziału w referendum, wpisuje się do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum.

Nie mają prawa udziału w referendum osoby pozbawione praw publicznych lub ubezwłasnowolnione prawomocnym orzeczeniem sądowym oraz pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

Zasadą jest, że w referendum można głosować tylko osobiście, jednakże w przypadku przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego w tym samym dniu, w którym odbywają się wybory parlamentarne, pełnomocnictwo do głosowania w wyborach do Sejmu i Senatu RP automatycznie dotyczy również głosowania w referendum.

Komisja nie może oferować wyborcy wydania kart wyborczych i pytać, czy wyborca chce głosować w referendum. Nie może też pytać, czy wyborca przyjmie którąkolwiek z kart, czy wprost o przyjęcie karty referendalnej, choć nie będzie głosował. Prawidłowo pytanie powinno być zadane w chwili oferowania karty referendalnej łącznie z kartami wyborczymi: o to, czy odmawia przyjęcia którejś z kart lub czy nie przyjmuje którejś z kart. PKWpodkreśliła, że wyborca, o ile zgłasza się do komisji obwodowej, może całkowicie według swojego uznania brać udział jedynie w wyborach do Sejmu i Senatu RP, jedynie w wyborach do Sejmu RP, jedynie w wyborach do Senatu RP albo w referendum. Wyborca może zatem odmówić pobrania karty do głosowania w referendum (również kart do głosowania w wyborach parlamentarnych). Komisja ma obowiązek odnotowania w spisie wyborców nieprzyjęcia (odmowy przyjęcia) karty albo kart, wobec czego nie może odmówić sporządzenia takiej adnotacji. Odpowiednia adnotacja powinna być sporządzona w obecności wyborcy, bezpośrednio po odebraniu przez niego niektórych tylko kart. Wskazane, aby wyborca upewnił się, że została ona sporządzona.