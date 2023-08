Rozumiem, że pytanie zmierza do uzyskania odpowiedzi, czy publikowanie spotu zawierającego negatywne przesłanie co do imigrantów (uchodźców) w kontekście grożącego od nich niebezpieczeństwa obliguje prokuratora do podjęcia działań prawnych w kontekście tzw. mowy nienawiści. Obowiązujące w tym zakresie regulacje prawne art. 256 kk i art. 257 kk przewidują możliwość pociągnięcia do odpowiedzialności osoby, które znieważają lub nawołują do nienawiści wobec grupy ludności, a także poszczególnych osób z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej. W tym konkretnym przypadku w mojej ocenie trudno uznać, aby taki fakt (zamiar) miał miejsce.

Jak oceniać ten spot?

Spot został skonstruowany w taki sposób, iż przedstawia autentyczne obrazy, które mogą budzić grozę, w kontekście z treścią pytania referendalnego. Można przypuszczać, że chodzi o wywołanie strachu przed uchodźcami z określonych kontynentów poprzez przedstawienie istniejącego niebezpieczeństwa, bez określenia jego faktycznej skali i w ten sposób oddziaływanie na emocje wyborów.

Te ostre obrazy jak mają działać na potencjalnych uczestników referendum?

Znamiona przestępstwa z nienawiści wymagają wykazania działania w zamiarze bezpośrednim o szczególnym, intencjonalnym zabarwieniu, co oznacza, iż sprawca zmierza do wywołania nienawiści. Oczywiście obrazy wpływają na wyobraźnię i to ma swoje znaczenie. Należy je jednak zestawić ze słowami i treścią przekazu. Jak wskazuje w swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy: „nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych (art. 256 paragraf 1 kk) sprowadza się do tego typu wypowiedzi, które wzbudzają uczucia silnej niechęci, złości, braku akceptacji, wręcz wrogości do poszczególnych osób lub całych grup społecznych bądź też z uwagi na formę wypowiedzi podtrzymują i nasilają takie negatywne. W tym przypadku słowa mają charakter ostrzeżenia przed niebezpieczeństwem i nawet jeżeli mogą wywoływać pewne emocje nie sposób przypisać im waloru determinujące możliwość przyjęcia tzw. mowy nienawiści.