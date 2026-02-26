3-4 marca br. odbędzie się XVII edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG

Pierwszy dzień Kongresu wypełni dwanaście bloków dyskusyjnych. Podczas pierwszego z nich prelegenci odpowiedzą na pytanie: prospekt czy wyjątek? Jak korzystać z nowych wyłączeń prospektowych przy emisji akcji. Przedstawione zostaną: aktualny stan prawny i praktyka rynkowa rok po zmianach, kluczowe aspekty przygotowania dokumentu informacyjnego w ramach zastosowania wyjątków, łączenie trybów subskrypcji przewidzianych w KSH z wyłączeniami prospektowymi – aspekty praktyczne i ryzyka.

„Wejście w życie Listing Act otworzyło przed emitentami nowe możliwości przeprowadzania emisji akcji bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego. Choć nowe wyłączenia prospektowe istotnie upraszczają proces pozyskiwania kapitału, ich wykorzystanie w ofertach publicznych było dotychczas ograniczone i częściej pojawiało się w kontekście dopuszczania akcji do obrotu na rynku regulowanym. Można jednak oczekiwać szerszego sięgania po te rozwiązania. Kluczowym wyzwaniem będzie właściwe przygotowanie dokumentu informacyjnego, który w sposób zwięzły i proporcjonalny przedstawi cel emisji, warunki oferty oraz istotne czynniki ryzyka. Dodatkowym elementem jest złożenie wymaganych oświadczeń, w tym dotyczących przestrzegania obowiązków w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji. Uproszczona forma nie eliminuje bowiem odpowiedzialności emitenta.” – mówi Marcin Pietkiewicz, Partner, Wolf Theiss

Druga dyskusja panelowa będzie dotyczyć rzetelności procesów decyzyjnych w kontekście podstaw odpowiedzialności członków organów. Przybliżone zostaną: identyfikacja decyzji strategicznych oraz bezpieczny proces ich podejmowania, wiarygodność procesów decyzyjnych oraz dokumentacja procesu decyzyjnego.

„Kwestia ma dwie perspektywy: bezpieczeństwa dla Spółki oraz dla samego zarządzającego. Bezpieczeństwo dla Spółki tworzyć będzie umiejętne szacowanie ryzyka z każdej możliwej perspektywy, najlepiej w zaprojektowanej i powtarzalnej metodologii, perspektywy te tworzą granice dotychczasowej nauki ekonomicznej oraz jakość personelu. Miarą bezpieczeństwa podejmowanych decyzji z perspektywy zarządzającego jest wywodzenie, że w trakcie procesu decyzyjnego stosowano wdrożone procedury metodologiczne i techniczne wywodzone z zasady Business Judgement Rule. Zasada ta służy bowiem ograniczeniu odpowiedzialności członków organów za niepożądane, w tym przede wszystkim szkodliwe, skutki podejmowanych decyzji biznesowych. Jej skuteczne zastosowanie wymaga jednak wywiedzenia spełnienia określonych przesłanek w procesie decyzyjnym - tj. wykazania działania w interesie spółki, wykazania oparcia decyzji na rzetelnej wiedzy i analizie, wykazania racjonalności w podejmowanym ryzyku gospodarczym oraz wykazanie zachowania należytej staranności. Dochowanie powyższych okoliczności istotnie zwiększa bezpieczeństwo decydentów, pośrednio również samej spółki.” – mówi Łukasz Strycharczyk, Adwokat, Partner, KMD.Legal

Kolejna debata zostanie poświęcona praktycznym problemom związanym z wdrażaniem dyrektywy WoB. Słuchacze dowiedzą się jaki jest zakres spółek objętych regulacją, jakie są najważniejsze obowiązki i sankcje, a także posłuchają o polityce równowagi płci.