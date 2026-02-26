3-4 marca br. odbędzie się XVII edycja Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG

Pierwszy dzień Kongresu wypełni dwanaście bloków dyskusyjnych. Podczas pierwszego z nich prelegenci odpowiedzą na pytanie: prospekt czy wyjątek? Jak korzystać z nowych wyłączeń prospektowych przy emisji akcji. Przedstawione zostaną: aktualny stan prawny i praktyka rynkowa rok po zmianach, kluczowe aspekty przygotowania dokumentu informacyjnego w ramach zastosowania wyjątków, łączenie trybów subskrypcji przewidzianych w KSH z wyłączeniami prospektowymi – aspekty praktyczne i ryzyka.
„Wejście w życie Listing Act otworzyło przed emitentami nowe możliwości przeprowadzania emisji akcji bez konieczności sporządzania prospektu emisyjnego. Choć nowe wyłączenia prospektowe istotnie upraszczają proces pozyskiwania kapitału, ich wykorzystanie w ofertach publicznych było dotychczas ograniczone i częściej pojawiało się w kontekście dopuszczania akcji do obrotu na rynku regulowanym. Można jednak oczekiwać szerszego sięgania po te rozwiązania. Kluczowym wyzwaniem będzie właściwe przygotowanie dokumentu informacyjnego, który w sposób zwięzły i proporcjonalny przedstawi cel emisji, warunki oferty oraz istotne czynniki ryzyka. Dodatkowym elementem jest złożenie wymaganych oświadczeń, w tym dotyczących przestrzegania obowiązków w zakresie sprawozdawczości i ujawniania informacji. Uproszczona forma nie eliminuje bowiem odpowiedzialności emitenta.” – mówi Marcin Pietkiewicz, Partner, Wolf Theiss
Druga dyskusja panelowa będzie dotyczyć rzetelności procesów decyzyjnych w kontekście podstaw odpowiedzialności członków organów. Przybliżone zostaną: identyfikacja decyzji strategicznych oraz bezpieczny proces ich podejmowania, wiarygodność procesów decyzyjnych oraz dokumentacja procesu decyzyjnego.
„Kwestia ma dwie perspektywy: bezpieczeństwa dla Spółki oraz dla samego zarządzającego. Bezpieczeństwo dla Spółki tworzyć będzie umiejętne szacowanie ryzyka z każdej możliwej perspektywy, najlepiej w zaprojektowanej i powtarzalnej metodologii, perspektywy te tworzą granice dotychczasowej nauki ekonomicznej oraz jakość personelu. Miarą bezpieczeństwa podejmowanych decyzji z perspektywy zarządzającego jest wywodzenie, że w trakcie procesu decyzyjnego stosowano wdrożone procedury metodologiczne i techniczne wywodzone z zasady Business Judgement Rule. Zasada ta służy bowiem ograniczeniu odpowiedzialności członków organów za niepożądane, w tym przede wszystkim szkodliwe, skutki podejmowanych decyzji biznesowych. Jej skuteczne zastosowanie wymaga jednak wywiedzenia spełnienia określonych przesłanek w procesie decyzyjnym - tj. wykazania działania w interesie spółki, wykazania oparcia decyzji na rzetelnej wiedzy i analizie, wykazania racjonalności w podejmowanym ryzyku gospodarczym oraz wykazanie zachowania należytej staranności. Dochowanie powyższych okoliczności istotnie zwiększa bezpieczeństwo decydentów, pośrednio również samej spółki.” – mówi Łukasz Strycharczyk, Adwokat, Partner, KMD.Legal
Kolejna debata zostanie poświęcona praktycznym problemom związanym z wdrażaniem dyrektywy WoB. Słuchacze dowiedzą się jaki jest zakres spółek objętych regulacją, jakie są najważniejsze obowiązki i sankcje, a także posłuchają o polityce równowagi płci.
"Dyrektywa Women on Boards sięga do samego centrum decyzyjnego spółek giełdowych: wymaga osiągnięcia parytetów, wdrożenia polityki równowagi płci oraz transparentnych i obiektywnych procesów nominacyjnych. Spełnienie tych obowiązków nie powinno być tylko formalnością – działania wdrożeniowe mają odzwierciedlać rzeczywiste decyzje i standardy zarządcze spółki. WoB to szansa na uporządkowanie ładu korporacyjnego i impuls do profesjonalizacji procesów, zwłaszcza w spółkach, które traktują różnorodność jako element długoterminowej strategii, a nie jedynie deklarację." - mówi Lucyna Brayshaw, Radczyni prawna, Partnerka w Olesiński i Wspólnicy.
Następna dyskusja panelowa poświęcona będzie AI compliance w spółce publicznej – od ryzyka ujawnienia informacji poufnych po odpowiedzialność pracowników i członków organów. Zostaną poruszone kwestie: wykorzystania narzędzi AI i związane z tym ryzyko ujawnienia informacji poufnych, Business Judgement Rule a porady uzyskane z narzędzi AI, błędne rekomendacje algorytmu (tzw. halucynacje), a spory z interesariuszami spółki (inwestorami, audytorem lub doradcami)
Następnie rozpocznie się panel o tematyce ubezpieczenia jako elementu strategii zarządzania ryzykiem. Omówione zostaną: transfer ryzyka i jego wpływ na kulturę zarządczą spółki, narzędzia wspierania zarządu, ochrona interesów i majątku spółki.
Coraz więcej organizacji traktuje specjalistyczne ubezpieczenia - takie jak ubezpieczenie odpowiedzialności władz spółki, ubezpieczenie odpowiedzialności karnej skarbowej czy ubezpieczenie od zagrożeń cyber - jako jeden z kluczowych elementów strategii ochrony interesów osób zarządzających oraz samej spółki. Należy również podkreślić proaktywną rolę takich ubezpieczeń. Zaaranżowanie niektórych polis wymaga przeprowadzenia audytów i realizacji wynikających z nich zaleceń (np. wprowadzenia odpowiednich procedur, zabezpieczeń czy usprawnienia działalności operacyjnej we wskazanym obszarze). Ponadto ubezpieczenia wymuszają zgodność z regulacjami, tym samym przyczyniając się do wzmocnienia ładu korporacyjnego i większej przejrzystości działalności spółki. - mówi Magdalena Danilczuk, Broker Ubezpieczeniowy, International Risk & Corporate Advisory (IRCA)
Po przerwie odbędzie się panel o uwarunkowaniach prawnych korzystania z botów w relacjach z klientami. Uczestnicy dowiedzą się o regulacjach dotyczących chatbotów/voicebotów, obowiązkach prawnych związanych z korzystaniem z botów w relacjach z klientami, potencjalnych ryzykach prawnych i możliwościach ich minimalizacji.
Boty to nowoczesne narzędzie, które może znacząco usprawnić komunikację z klientami i zwiększyć efektywność obsługi. Stają się coraz powszechniejszym elementem codziennej praktyki biznesowej. Wiele podmiotów nie jest jednak świadomych ryzyk i przepisów, które należy brać pod uwagę wdrażając tego typu rozwiązania. Błędy przy wdrożeniu mogą, przykładowo, skutkować naruszeniem przepisów o ochronie danych osobowych czy regulacji konsumenckich. Bot może komunikować się w sposób manipulacyjny, co może stanowi nieuczciwą praktykę rynkową. Dla podmiotów z sektorów regulowanych istnieje dodatkowo ryzyko naruszenia przepisów branżowych. Aby w pełni wykorzystać potencjał takich narzędzi i uniknąć problemów prawnych, kluczowe jest świadome i holistyczne podejście do wdrożenia. – mówi Karolina Romanowska, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy
Kolejną kwestią, nad którą pochylą się eksperci będą zagrożenia hybrydowe. Przedstawione zostaną: rodzaje i formy zagrożeń hybrydowych, nadchodzące zmiany regulacyjne: nowelizacja ustawy o zarządzaniu kryzysowym, kluczowe konsekwencje dla spółek.
Następnie przybliżona zostanie tematyka restrukturyzacji bez chaosu – prawo, komunikacja, strategia. Prelegenci omówią: bezpieczne i skuteczne zaplanowanie procesu zwolnień, empatyczną i przejrzystą komunikację z pracownikami i ich przedstawicielami, strategie ograniczające skalę zwolnień.
Restrukturyzacja, która realnie chroni firmę, wymaga równowagi między prawem, strategią i komunikacją. Proces zwolnień powinien być zaplanowany z wyprzedzeniem - z analizą ryzyk, obowiązków informacyjnych i kryteriów doboru pracowników, tak by ograniczyć spory i koszty. Równolegle kluczowa jest empatyczna, transparentna komunikacja z zespołem i jego przedstawicielami, która minimalizuje napięcia i utratę zaufania. Jednocześnie warto wdrażać rozwiązania pozwalające zmniejszyć skalę redukcji, jak reorganizację pracy, zmiany warunków zatrudnienia czy przesunięcia wewnętrzne. - mówi Kinga Ciosk, starsza prawniczka w PCS Paruch Chruściel Stępień Kanclerz
Na koniec tej części uczestnicy posłuchają o manipulacji na rynku, czyli jak obchodzić się z informacjami. Dowiedzą się jak wygląda bezpieczna komunikacja spółki z interesariuszami, o aktywności inwestorów, w tym ich prawie do informacji oraz o potencjalnej odpowiedzialności spółki, jej władz, pozostałych osób.
Po krótkiej przerwie kolejną część merytoryczną otworzy sesja o roli nadzoru na rynku kapitałowym. Prelegenci opowiedzą o tym jaki wpływ ma bezpieczeństwo na rozwój rynku, o nadzorze poprzez edukację oraz o priorytetach nadzorczych na rok 2026.
Ostatni panel wykładowy dotyczył będzie bezpieczeństwa e-WZA. Prelegenci zidentyfikują główne zagrożenia przy organizacji e-WZA, opowiedzą o zarządzaniu ryzykami dot. bezpieczeństwa e-WZA oraz o niezbędnych zmianach prawnych.
Na koniec pierwszego dnia Kongresu odbędzie się symulacja organizacji WZA Zwykłej Spółki SA z aktywnym udziałem uczestników jako akcjonariuszy. Rozpatrzone zostaną sytuacje weryfikacji prawa głosu akcjonariuszy przez zarząd – niedopuszczalna ingerencja czy wymóg regulacyjny, jakie dokumenty powinno przyjąć walne wobec opóźnień w implementacji WoB, praktyczne problemy organizacji WZA spółki giełdowej w roku 2026.
Dwudniowe spotkanie zamknie dyskusja panelowa pt. „Nadchodzące zmiany regulacyjne”, podczas której omówione zostaną nowe wymogi dot. publikacji i opóźniania publikacji informacji poufnej, zakres ograniczenia raportowania okresowego, zmiany dot. raportowania ESG.
Organizatorem Kongresu jest Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych. Partnerami wydarzenia są: EY Polska, International Risk & Corporate Advisory (IRCA) Sp. z o. o., KMD.Legal, Olesiński i Wspólnicy, RKKW – Kwaśnicki, Wróbel & Partnerzy, Wardyński i Wspólnicy, PCS Paruch Chruściel Stępień Kanclerz, Sołtysiński Kawecki & Szlęzak, Wolf Theiss oraz Unicomp-WZA jako Partner Technologiczny.
Szczegółowe informacje dotyczące XVII Kongresu Prawników Spółek Giełdowych SEG są dostępne na stronie https://seg.org.pl/
