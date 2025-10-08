Aktualizacja: 08.10.2025 22:06 Publikacja: 08.10.2025 21:42
Sędzia Sławomir Pałka w przeszłości zasiadał w tzw. starej Krajowej Rady Sądownictwa
Foto: PAP/Rafał Guz
Według naszych informacji premier Donald Tusk właśnie podpisał akt powołania sędziego Sławomira Pałki na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wypełni on wakat po rezygnacji na początku sierpnia Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która podała się do dymisji po aferze z tablicami alimentacyjnymi. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, czy zakres obowiązków sędziego Pałki pokryje się obszarami, za które odpowiedzialna była wiceministra Rudzińska-Bluszcz.
Jak ustaliliśmy, dopiero w piątek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ma precyzyjnie określić zakres kompetencji, które w resorcie sprawiedliwości będzie miał Sławomir Pałka.
Czytaj więcej
Dziś złożyłam rezygnację ze stanowiska podsekretarza stanu w Ministerstwo Sprawiedliwości - przek...
Do środy sędzia Pałka pełnił obowiązki prezesa Sądu Rejonowego w Oławie. Z togi sędziowskiej nie rezygnuje, bo przepisy nie zabraniają łączenia statusu sędziego z wykonywaniem obowiązków podsekretarza stanu. Inaczej jest w przypadku ministra – dlatego Waldemar Żurek przed wejściem do rządu przestał być sędzią.
To będzie powrót Pałki do resortu, bo w 2006 r., za „pierwszej” kadencji Zbigniewa Ziobry, trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie pełnił funkcję naczelnika wydziału wykonania orzeczeń rodzinnych i nieletnich. Był też członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, jednym z tych, których kadencja została przerwana na skutek nowelizacji ustawy o KRS z 2017 r. (do tego grona należał także Waldemar Żurek). Orzekał w wydziale karnym. Jest członkiem stowarzyszenia Iustitia.
To drugi, po Dariuszu Mazurze, sędzia w kierownictwie resortu sprawiedliwości.
Czytaj więcej
Dziękując Adamowi Bodnarowi za pracę na stanowisku ministra Donald Tusk wspomniał o jego, w domyś...
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Według naszych informacji premier Donald Tusk właśnie podpisał akt powołania sędziego Sławomira Pałki na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wypełni on wakat po rezygnacji na początku sierpnia Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która podała się do dymisji po aferze z tablicami alimentacyjnymi. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, czy zakres obowiązków sędziego Pałki pokryje się obszarami, za które odpowiedzialna była wiceministra Rudzińska-Bluszcz.
Niech mi ktoś wytłumaczy, jak zaszycie w ministerialnym rozporządzeniu przepisu skrojonego pod dosłownie kilka o...
Od września wzrosły opłaty za badania techniczne pojazdów. Jak się okazuje, to nie koniec podwyżek dla kierowców...
Sędziowie będący członkami komisji kodyfikacyjnych będą mieć zmniejszony przydział spraw nawet o 95 proc., mimo...
Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych zawiadomił prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby...
Rzecznik praw pacjenta poinformował w środę o przełomowym wyroku. Naczelny Sąd Administracyjny wypowiedział się...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas