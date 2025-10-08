Według naszych informacji premier Donald Tusk właśnie podpisał akt powołania sędziego Sławomira Pałki na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Wypełni on wakat po rezygnacji na początku sierpnia Zuzanny Rudzińskiej-Bluszcz, która podała się do dymisji po aferze z tablicami alimentacyjnymi. W tej chwili nie wiadomo jeszcze, czy zakres obowiązków sędziego Pałki pokryje się obszarami, za które odpowiedzialna była wiceministra Rudzińska-Bluszcz.

Jak ustaliliśmy, dopiero w piątek minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ma precyzyjnie określić zakres kompetencji, które w resorcie sprawiedliwości będzie miał Sławomir Pałka.

Czy nowy wiceminister sprawiedliwości zrezygnuje z funkcji sędziego?

Do środy sędzia Pałka pełnił obowiązki prezesa Sądu Rejonowego w Oławie. Z togi sędziowskiej nie rezygnuje, bo przepisy nie zabraniają łączenia statusu sędziego z wykonywaniem obowiązków podsekretarza stanu. Inaczej jest w przypadku ministra – dlatego Waldemar Żurek przed wejściem do rządu przestał być sędzią.

To będzie powrót Pałki do resortu, bo w 2006 r., za „pierwszej” kadencji Zbigniewa Ziobry, trafił do Ministerstwa Sprawiedliwości, gdzie pełnił funkcję naczelnika wydziału wykonania orzeczeń rodzinnych i nieletnich. Był też członkiem Krajowej Rady Sądownictwa, jednym z tych, których kadencja została przerwana na skutek nowelizacji ustawy o KRS z 2017 r. (do tego grona należał także Waldemar Żurek). Orzekał w wydziale karnym. Jest członkiem stowarzyszenia Iustitia.