Jest wniosek do sądu ws. dyscyplinarki zastępcy Prokuratora Generalnego

Rzecznik Dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości skierował do Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym wniosek o rozpoznanie sprawy dyscyplinarnej zastępcy Prokuratora Generalnego prok. Michała Ostrowskiego.



Wniosek dotyczy 7 przewinień dyscyplinarnych zarzucanych Michałowi Ostrowskiemu, a w tym:



uchybienia godności urzędu poprzez publiczne prezentowanie nieprawdziwych oświadczeń dotyczących rzekomego szykanowania i naruszania praw pracowniczych prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku, tj. czynu z art. 137 § 1 pkt 5 ustawy prawo o Prokuraturze,

uchybienia godności urzędu poprzez publiczne kwestionowanie prawidłowości powołania prokuratora Dariusza Korneluka do pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego oraz przysługującego mu uprawnia do odwołania prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku z delegowania do wykonywania czynności służbowych w Prokuraturze Regionalnej w Białymstoku, tj. czynu z art. 137 § 1 pkt 5 ustawy prawo o Prokuraturze,

uchybienia godności urzędu poprzez kwestionowanie faktu powołań prokuratorów na funkcje kierownicze w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu, tj. czynu z art. 137 § 1 pkt 5 ustawy prawo o Prokuraturze,

uchybienia godności urzędu poprzez opublikowanie na portalu społecznościowych X komentarzy o treści i formie nie licujących z zajmowaną przez siebie funkcją Zastępcy Prokuratora Generalnego, mających na celu zdeprecjonowanie i ośmieszenie Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu i jego Zastępcę oraz prokuratorów z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu w związku z wykonywanymi pracami służącymi zabezpieczeniu przed skutkami powodzi akt spraw prowadzonych w tych jednostkach organizacyjnych prokuratury, a także mienia prokuratury, kwestionując przy tym prawidłowość powołania prokuratorów na funkcje Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu i zastępco Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu, tj. czynu z art.137 § 1 pkt 5 ustawy prawo o Prokuraturze w zw. z art. 12 § 1 kk,

uchybienia godności urzędu w ten sposób, że jako Zastępca Prokuratora Generalnego i prokurator Prokuratury Krajowej, działając w sposób intencjonalny oraz z przyczyn politycznych, wbrew wymogom określonym w ustawie o Prokuraturze i Zbioru Zasad Etyki Zawodowej Prokuratora, obligujących do zachowania bezstronności i równe go traktowania stron i zaniechania realizacji zadań w sytuacji konfliktu interesów oraz wykorzystywania funkcji, przyjął w sposób sprzeczny z obowiązującymi przepisami pisemne zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa skierowane do niego przez Prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego, pełniącego uprzednio funkcją Pierwszego Zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego, tj. jego przełożonego w okresie od 4 marca 2016 r. do 15 lutego 2022 r. i znajomego, z którym pozostawał w koleżeńskich relacjach, a następnie wszczął śledztwo obejmujące popełnienie przez osoby sprawujące najwyższe funkcje państwowe czynów z art. 127 § 1 kk, art. 128 § 1 i 3 kk oraz art. 258 § 1 kk, działając tym w interesie zawiadamiającego Bogdana Święczkowskiego oraz osób z określonej grupy politycznej, narażonych na odpowiedzialność z tytułu naruszenia reguł demokratycznego państwa prawnego, z którymi pozostawał w bliskich relacjach, kwestionując działania o charakterze personalnym, organizacyjnym i legislacyjnym, podejmowane przez organy konstytucyjne Rzeczypospolitej Polskiej oraz kierownictwo Prokuratury Krajowej, w celu uzyskania wydźwięku medialnego o rzekomych naruszeniach prawa i dokonaniu tzw. zamachu stanu, przy czym zmierzając do osiągniecia tego celu w sposób oczywisty i rażący naruszył prawo, a w tym:



§ 16 ust. 1, § 19 ust. 1 oraz § 21 ust. 1 pkt 1 zarzadzania nr 74/22 Prokuratora Krajowego z dnia 4 lipca 2022 r. w sprawie sposobu i zakresu działania kancelarii w Prokuraturze Krajowej,

§ 6 pkt 1 zarządzania nr 2/25 Prokuratora Generalnego z dnia 22 stycznia 2025 r. w sprawie ustalenia zakresu czynności Prokuratora Generalnego, Pierwszego zastępcy Prokuratora Generalnego Prokuratora Krajowego i pozostałych Zastępców Prokuratora Generalnego,

§ 117 ust. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury i art. 48 § 1 kpk w zw. z art. 42 kpk, tj. czynu z art. 137 § 1 pkt 5 ustawy prawo o Prokuraturze,

dopuszczenia się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa - § 124 ust. 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r. - Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury poprzez wskazanie w postanowieniu o wszczęciu śledztwa, w opisie czynu z art. 127 § 1 kk w zb. z art. 128 § 1 i 3 kk w zw. z art. 65 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk oraz art. 258 § 1 kk, jako sprawców przestępstwa ustalonych z imienia i nazwiska osób, pomimo tego, że nie było to niezbędne dla poprawnego określenia tego czynu, jak też nie zachodziły warunki do bezzwłocznego sporządzenia wobec tych osób postanowienia o przedstawienia zarzutów, tj. czynu z art. art. 137 § 1 pkt 1 ustawy prawo o Prokuraturze,

dopuszczenia się oczywistej i rażącej obrazy przepisów prawa - art. 13 § 1 ustawy prawo o Prokuraturze w zw. § 65 ust.1 pkt 2 i 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 7 kwietnia 2016 r.- Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury, poprzez niewykonanie polecenia Prokuratora Generalnego z dnia 6 lutego 2025 r. nakazującego mu przedłożenie do dnia 7 lutego 2025 r. do godz. 14.00, w oryginale, całości materiałów śledztwa wszczętego w dniu 5 lutego 2025 r. na podstawie zawiadomienia Prezesa Trybunału Konstytucyjnego oraz przygotowanie pisemnej relacji o przebiegu czynności w sprawie, tj. czynu z art. art. 137 § 1 pkt 1 ustawy prawo o Prokuraturze.

Prokurator Michał Ostrowski pozostaje zawieszony w czynnościach służbowych do dnia 10 stycznia 2026 r. w związku z prowadzonym wobec niego postępowaniem dyscyplinarnym. Pierwszą decyzję w tym zakresie podjął Prokurator Generalny w dniu 10 lutego 2025 r., aktualnie zawieszenie jest kontynuowane na podstawie postanowienia Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym z dnia 5 sierpnia 2025 r.



Michał Ostrowski, prokurator Prokuratury Krajowej i Zastępca Prokuratora Generalnego, należy do grona najwyżej usytuowanych prokuratorów w hierarchii służbowej. Od osoby pełniącej tak istotną funkcję oczekiwać należy nienagannej postawy zawodowej, stanowiącej wzór dla wszystkich prokuratorów i asesorów prokuratury.



Skierowanie wniosku do Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym rozpoczyna etap sądowy postępowania dyscyplinarnego.



