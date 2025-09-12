Aktualizacja: 12.09.2025 20:00 Publikacja: 12.09.2025 19:20
Prokurator Michał Ostrowski
Foto: PAP/Radek Pietruszka
Jak poinformował rzeczniczka PG prok. Anna Adamiak wniosek skierował rzecznik dyscyplinarny Ministra Sprawiedliwości prokurator Piotr Kowalik. Zarzuca on Michałowi Ostrowskiemu 7 przewinień dyscyplinarnych w postaci uchybienia godności urzędu.
Pierwszy zarzut dotyczy opublikowanych przez Ostrowskiego nieprawdziwych – jak twierdzi rzecznik dyscyplinarny – oświadczeń dotyczących rzekomego szykanowania i naruszania praw pracowniczych prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Drugi zarzut to publiczne kwestionowanie prawidłowości powołania prokuratora Dariusza Korneluka do pełnienia funkcji Prokuratora Krajowego oraz przysługującego mu uprawnia do odwołania prokurator Prokuratury Okręgowej w Białymstoku z delegowania do Prokuratury Regionalnej w Białymstoku. Kolejny zarzut obejmuje kwestionowanie przez Michała Ostrowskiego faktu powołań prokuratorów na funkcje kierownicze w Prokuraturze Regionalnej we Wrocławiu. Oprócz tego, zdaniem rzecznika, Ostrowski miał złamać przepisy prawa o Prokuraturze oraz Kodeksu karnego, publikując na portalu społecznościowych X komentarze „o treści i formie nie licujących z zajmowaną przez siebie funkcją Zastępcy Prokuratora Generalnego, mających na celu zdeprecjonowanie i ośmieszenie Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu i jego Zastępcę oraz prokuratorów z Dolnośląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji we Wrocławiu w związku z wykonywanymi pracami służącymi zabezpieczeniu przed skutkami powodzi akt spraw prowadzonych w tych jednostkach organizacyjnych prokuratury, a także mienia prokuratury, kwestionując przy tym prawidłowość powołania prokuratorów na funkcje Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu i zastępco Prokuratora Regionalnego we Wrocławiu”.
Następne zarzuty dotyczą głośnej sprawy zawiadomienia prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego o "uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa zamachu stanu przez obecną m.in. premiera Donalda Tuska, marszałków Sejmu i Senatu, szefa RCL oraz niektórych sędziów i prokuratorów. Ostrowski wszczął w tej sprawie śledztwo bez rejestracji w systemie ewidencyjnym prokuratury. Zdaniem rzecznika dyscyplinarnego zrobił to „w sposób intencjonalny oraz z przyczyn politycznych”, wbrew przepisom ustawy o Prokuraturze i zasadom etyki prokuratorów, obligujących do zachowania bezstronności i równego traktowania stron. Działać miał tym samym w interesie Bogdana Święczkowskiego, który był jego przełożonym, oraz innych osób "z określonej grupy politycznej, narażonych na odpowiedzialność z tytułu naruszenia reguł demokratycznego państwa prawnego, z którymi pozostawał w bliskich relacjach". Celem tego działania miało być „uzyskania wydźwięku medialnego o rzekomych naruszeniach prawa i dokonaniu tzw. zamachu stanu”.
Rzeczniczka PG Anna Adamiak przekazała, że prokurator Michał Ostrowski pozostaje zawieszony w czynnościach służbowych do 10 stycznia 2026 r. (od 10 lutego 2025 r.)
„Michał Ostrowski, prokurator Prokuratury Krajowej i Zastępca Prokuratora Generalnego, należy do grona najwyżej usytuowanych prokuratorów w hierarchii służbowej. Od osoby pełniącej tak istotną funkcję oczekiwać należy nienagannej postawy zawodowej, stanowiącej wzór dla wszystkich prokuratorów i asesorów prokuratury. Skierowanie wniosku do Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym rozpoczyna etap sądowy postępowania dyscyplinarnego” – czytamy w komunikacie rzeczniczki PG.
