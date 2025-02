Prokuratura chce postawić sędziemu Iwańcowi zarzuty za aferę hejterską

"Gazeta Wyborcza” przypomina, że sędzia Jakub Iwaniec był zamieszany w tzw. aferę hejterską. Zarzuty w tej sprawie zamierza postawić mu prokuratura, która wystąpiła do Sądu Najwyższego z wnioskiem o uchylenie immunitetu.

W sierpniu 2019 r. portal Onet podał, że w resorcie miała działać grupa, której celem była dyskredytacja sędziów sprzeciwiających się reformie wymiaru sprawiedliwości wdrażanej przez rząd PiS. Według tych doniesień do grupy zawiązanej na komunikatorze WhatsApp nazywanej „Kastą” miał należeć m.in. wiceminister sprawiedliwości Łukasz Piebiak. Miał on kontaktować się z kobietą o pseudonimie „Mała Emi”, która atakowała w mediach społecznościowych sędziów broniących praworządności. Według Onetu miała wykorzystywać do tego materiały dostarczane przez sędziów związanych z Piebiakiem.

Do grupy Kasta mieli należeć m.in. sędziowie: Konrad Wytrykowski, Przemysław Radzik, Maciej Mitera, Michał Lasota, Jakub Iwaniec, Jarosław Dudzic, Arkadiusz Cichocki.

Po publikacji tych doniesień wiceminister Piebiak podał się do dymisji, a sędzia Iwaniec został usunięty z delegacji w resorcie sprawiedliwości. Były wiceszef MS konsekwentnie zaprzecza jakoby uczestniczył w jakiejkolwiek akcji szkalowania sędziów. Doniesienia Onetu nazywał fakenewsami wymierzonymi w Zbigniewa Ziobrę i ówczesny resort sprawiedliwości.