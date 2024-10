„Tajemnica adwokacka i obrończą, w demokratycznym państwie prawnym stanowi nienaruszalną świętość, gwarantując prawidłowe funkcjonowanie państwa i wymiaru sprawiedliwości. Tajemnice te istnieją w interesie obywateli, gwarantując poczucie bezpieczeństwa. Respektowanie tych tajemnic jest bezwzględną powinnością władzy publicznej. Jej przestrzeganie stanowi wyraz szacunku dla konstytucyjnych wolności i praw obywatelskich, tj. m.in. prawa do prywatności, prawa do obrony oraz prawa do rzetelnego procesu, które chronione są nie tylko na gruncie Konstytucji RP, ale także na podstawie norm prawa międzynarodowego” - przypomina mecenas Rosati w liście do ministra Bodnara.

Prokuratura Krajowa w poście na X zapewnia, że szanuje tajemnicę obrończą i wyjaśni sprawę.

Dubois o odejściu od demokracji

Janusz Palikot, były polityk i biznesmen, został w czwartek zatrzymany przez CBA. Razem z nim zatrzymano dwóch jego współpracowników, którzy pomagali mu w karierze politycznej i w biznesie. Wszyscy usłyszeli zarzuty oszustwa i przywłaszczenia mienia kilku tysięcy osób na kwotę ok. 70 mln zł. W sobotę sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Janusza Palikota na dwa miesiące.

Tuż przed decyzją sądu pełnomocnik Janusza Palikota mecenas Jacek Dubois w ostrych słowach skrytykował działania prokuratury.

– Chcieliśmy państwa poinformować o skandalicznych zdarzeniach, do jakich doszło wczoraj (w piątek – red.) w prokuraturze. Uważam, że o tak drastycznych naruszeniach praw człowieka należy głośno mówić. Prawo zostało złamane – to odejście od demokracji – grzmiał mec. Jacek Dubois.