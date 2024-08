Co prawda w ust. 9 wskazanego przepisu przewidziano możliwość odwołania się do sądu pracy, ale, jak wskazuje Magdalena Karolina Wiśniewska z Prokuratury Regionalnej w Warszawie, w praktyce jest to iluzoryczne.

– Projekt ustawy nie wskazuje wprawdzie, jakiego rodzaju roszczenie mógłby w tej sytuacji zgłaszać odwołany prokurator, na gruncie przepisów prawa pracy byłoby to jednak zapewne roszczenie o przywrócenie do pracy. Zgodnie jednak z art. 45 §2 zd. 1 kodeksu pracy, sąd pracy może nie uwzględnić żądania pracownika przywrócenia do pracy, jeżeli ustali, że uwzględnienie takiego żądania jest niemożliwe lub niecelowe. Niemożność lub niecelowość przywrócenia, jak wskazuje się w doktrynie i orzecznictwie, zachodzi natomiast m.in., gdy dochodzi do likwidacji poprzedniego stanowiska pracy czy reorganizacji, tj. całkowitej zmiany struktury organizacyjnej – czytamy w opublikowanej właśnie opinii do projektu.

Niewykluczone jednak, że śledczy z PK, którzy nie załapią się do nowej PG, i tak pójdą do sądu pracy, ale po odszkodowanie. Zgodnie bowiem z projektowanym art. 44 ust. 7, dotychczasowym prokuratorom PK, przeniesionym na inne miejsce służbowe, ma co do zasady przysługiwać wynagrodzenie zasadnicze obowiązujące na danym szczeblu.

– Nie ma przesłanek zachowania prokuratorom przeniesionym na niższe stanowisko służbowe dotychczasowego wynagrodzenia, albowiem ze swej istoty jest ono przyznawane za realizowanie określonych zadań na najwyższym szczeblu organizacyjnym. Wynagrodzenie nie może być traktowane jako przywilej wynikający z pełnienia określonego stanowiska służbowego, ale charakteru obowiązków, które się z nim wiążą – czytamy w uzasadnieniu projektu noweli.

Tymczasem, jak przypomina Jacek Skała, szef Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP, w 2016 r. degradowani prokuratorzy zachowali wynagrodzenia na dotychczasowym poziomie.