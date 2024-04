Mąż w radzie nadzorczej PAP, nagroda wręczona przez Wolne Sądy

Jednym z powodów jest fakt, iż w sprawę zaangażowany był Bartłomiej Sienkiewicz, wtedy poseł, dziś także minister kultury (to on wnioskował o podjęcie przez prokuraturę czynności zmierzających do zabezpieczenia roszczeń o stwierdzenie nieważności lub uchylenie uchwał dotyczących mediów publicznych). Jako główny akcjonariusz powołał on nowe rady nadzorcze mediów publicznych, w tym Polskiej Agencji Prasowej, w której zasiada Mikołaj Kozak, mąż Anny Miki-Kozak. Innymi powodami wyłączenia jest fakt, że Anna Mika-Kozak otrzymała od Komitetu Obrony Sprawiedliwości nagrodę za walkę w obronie praworządności, wręczoną przez organizację Wolne Sądy. Z kolei Ewa Wrzosek w 2021 r. otrzymała w siedzibie Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie nagrodę im. Edwarda Wendego.

„Ponadto, artykuł dotyczy kancelarii Clifford Chance oraz Fundacji Wolne Sądy, z której prawnikami łączą mnie relacje zawodowe i koleżeńskie. Sytuacja, w której prowadziłabym jakiekolwiek czynności mogące dotyczyć osób związanych z tymi podmiotami w kontekście zmian w mediach publicznych, mogłaby w ocenie opinii publicznej być uznana za działanie dalekie od bezstronnego.”- czytamy w uzasadnieniu postanowienia warszawskiej rzecznik dyscyplinarnej

Czytaj więcej Zawody prawnicze Nagroda im. Edwarda Wende: Adwokackie laury dla prokuratora Ewa Wrzosek z mokotowskiej prokuratury, która wszczęła śledztwo ws. wyborów kopertowych jest laureatką XIV edycji nagrody im. Edwarda Wende. Wyróżniono też inicjatywę Nasz Rzecznik zabiegającą o oddolny wybór RPO.

Zastępcy nie mogą działać w przypadku wyłączenie rzecznika dyscyplinarnego

- Wszystkie te okoliczności nie przesądzają o mojej bezstronności ani stronniczości, ale są jednak na tyle istotne, że nie chciałabym, żeby kładły się cieniem na rozstrzygnięcie sprawy przez izbę warszawską - mówi nam Anna Mika-Kozak. - Dlatego uważam, że przekazanie jej z powrotem do Rzecznik Dyscyplinarnej Adwokatury jest słusznym i jedynym rozwiązaniem. Nie ma możliwości, by przekazać sprawę któremuś z zastępców, bo wszystkie merytoryczne decyzje i tak opatrzone są moim podpisem, jako rzecznika izby. Wyłączając się sama, wyłączam też jednocześnie wszystkich zastępców. Nie ma więc możliwości by izba warszawska zajęła się tą sprawą - tłumaczy prawniczka.



Faktycznie, art. 51a ustawy — Prawo o Adwokaturze mówi wprost, że "Rzecznik dyscyplinarny może wykonywać czynności przy pomocy swoich zastępców". A to oznacza, że każda czynność zastępcy, w świetle prawa jest czynnością rzecznika dyscyplinarnego, który w tym wypadku podlega wyłączeniu. Oznacza to, iż mimo że izba warszawska posiada niemal 60 zastępców rzecznika dyscyplinarnego, nie może zająć się tą sprawą. Piłka jest teraz po stronie Rzecznik Dyscyplinarnej Adwokatury, która może sama prowadzić dalsze czynności w sprawie, albo wyznaczyć do tego rzecznika dyscyplinarnego którejś z innych izb.