"W razie, gdyby Pani Marszałek nie podzieliła mojego stanowiska o naruszeniu Konstytucji RP i niezwłocznie nie wygasiła mandatu senatorowi Adamowi Bodnarowi, proszę o potraktowanie tego pisma jako informacji w rozumieniu art. 304 § 2 kodeksu postępowania karnego, i w konsekwencji zawiadomienie o tym prokuratora lub Policji przy jednoczesnym przedsięwzięciu niezbędnych czynności do czasu przybycia organów ścigania." - napisał Romanowski na platformie X.

Posłanka Maria Kurowska zapowiedziała, że obecna opozycja będzie zwracać uwagę, czy koalicja rządząca łamie praworządność.

- Ponieważ ta koalicja, wcześniej opozycja, szła do wyborów z hasłami, że łamiemy praworządność. Kilkakrotnie pytałam, gdzie konkretnie złamaliśmy praworządność, ale po drugiej stronie zapadała cisza. Nikt nigdy nie wykazał, w którym miejscu złamaliśmy praworządność. My teraz mamy tych przykładów bardzo dużo, a to są dopiero dwa tygodnie rządów - mówiła Kurowska.

Czytaj więcej Polityka Adam Bodnar o przejęciu mediów: Mam zaufanie do ministra Sienkiewicza Mam zaufanie do działań pana ministra Sienkiewicza, do tego w jaki sposób doprowadzono do odzyskania kontroli nad mediami, które mają fundamentalne znaczenie dla każdego Polaka - powiedział minister sprawiedliwości Adam Bodnar w programie ,,Gość Wydarzeń” w Polsat News.

Bodnar: sprawy cywilne to co innego

Przypomnijmy, że o przejęciu przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego śledztw w sprawie próby bezprawnego przejęcia TVP, Polskiego Radia i PAP doniosły prawicowe media. W piątek minister Bodnar poinformował w Radiu Zet, że nie ma uprawnień do przejmowania śledztw, więc takie sformułowanie jest przekłamaniem.

„Te decyzje, w tym zakresie, podejmuje prokurator krajowy i odpowiedni prokuratorzy. Mogę jedynie prosić o informacje, co się w poszczególnych sprawach dzieje. Co innego jest, jeśli chodzi o sprawy cywilne, bo prokurator okręgowy i regionalny są bardzo zaangażowani w to postępowanie rejestrowe. W tym zakresie - moim zdaniem - decyzje może podejmować prokurator generalny, ponieważ to jest pytanie, w jakim zakresie prokurator w postępowaniu cywilnym, czyli prywatnym, realizuje interes społeczny. Uważam, że moje zadanie to jest realizować uchwałę Sejmu” – powiedział Bodnar.