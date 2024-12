TSUE: pomoc domowa musi mieć mierzony czas pracy

Hiszpański sąd rozpoznający apelację pracownicy od rozstrzygnięcia wydanego w pierwszej instancji powziął wątpliwości co do zgodności krajowych przepisów z prawem Unii. Zwrócił się więc z pytaniem w tym zakresie do Trybunału Sprawiedliwości.

TSUE: czas pracy trzeba mierzyć, także pracownikom domowym

Trybunał przypomniał wyrok z 14 maja 2019 r. ws. CCOO (C-55/18). Orzekł w nim, że dyrektywa 2003/88/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 4 listopada 2003 r. dotycząca niektórych aspektów organizacji czasu pracy stoi na przeszkodzie hiszpańskim przepisom obowiązującym w chwili wystąpienia zdarzeń będących przedmiotem sprawy, w której zapadł ów wyrok, a także ich wykładni dokonywanej przez sądy krajowe. Przepisy te nie zobowiązywały pracodawców do ustanowienia systemu umożliwiającego pomiar dobowego czasu pracy świadczonej przez każdego pracownika. W następstwie tego wyroku ustawodawca hiszpański nałożył na pracodawców obowiązek ustanowienia takiego systemu ewidencjonowania czasu pracy.

Trybunał przypomniał również, że wszystkie organy państw członkowskich, w tym sądy, mają obowiązek przyczyniania się do osiągnięcia rezultatu przewidzianego przez dyrektywy.

- Sądowa wykładnia krajowego przepisu lub praktyka administracyjna, zgodnie z którymi pracodawcy są zwolnieni z obowiązku ustanowienia takiego systemu w odniesieniu do pracowników domowych w sposób oczywisty pozostają w sprzeczności z przepisami dyrektywy, a konkretnie – z prawami pracowników do dziennego i tygodniowego okresu odpoczynku i ograniczenia maksymalnego tygodniowego wymiaru czasu pracy (art. 3, 5 i 6 tej dyrektywy), uznanymi również w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej (art. 31 ust. 2). Pracownicy ci zostają bowiem w ten sposób pozbawieni możliwości określenia w sposób obiektywny i wiarygodny liczby przepracowanych godzin i ich rozłożenia w czasie – wskazał TSUE.

Trybunał zaznaczył, że można przewidzieć odstępstwa dla danego sektora działalności, czy też ze względu na specyfikę danego pracodawcy, a zwłaszcza na jego rozmiar, o ile zostanie skutecznie zagwarantowany maksymalny tygodniowy wymiaru czasu pracy.

- A zatem, ze względu na specyfikę sektora pracy domowej, mogą zostać przewidziane odstępstwa w odniesieniu do godzin nadliczbowych i do pracy w niepełnym wymiarze godzin, o ile takie odstępstwa nie pozbawiają przedmiotowego uregulowania istoty, czego ustalenie należy do hiszpańskiego sądu – podkreślił TSUE.