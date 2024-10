Minister finansów Andrzej Domański był 3 października gościem „Popołudniowej rozmowy” w RMF FM. Tematy dotyczyły m.in stóp procentowych i zarobków prezesa NBP. Minister odniósł się także do terminu podwyżki zasiłku pogrzebowego. Przyznał, że rządowi zależy na zwiększeniu świadczenia, ale w 2025 roku nie będzie środków na ten cel.

Podwyżka zasiłku pogrzebowego. Kiedy można się jej spodziewać?

Kwota zasiłku pogrzebowego wynosi obecnie 4 tys. zł i nie była waloryzowana od 1 marca 2011 roku. Podczas kampanii wyborczej Koalicja Obywatelska deklarowała chęć jej podniesienia do 150 proc. płacy minimalnej. Oznaczałoby to wzrost do 6450 zł. Zmiany miały wejść w życie od lipca 2024 roku, jednak cel nie został zrealizowany. Po utworzeniu rządu Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przygotowało projekt, który zakładał podwyższenie kwoty zasiłku pogrzebowego z 4 tys. zł do 7 tys. zł (o 75 proc.) i wprowadzenie mechanizmu waloryzacji o wskaźnik inflacji ogółem. Projekt zawierał też regulacje precyzujące przesłanki przyznawania zasiłku celowego z pomocy społecznej, który jest obecnie wypłaty z tytułu pogrzebu.

Część propozycji nie spodobała się jednak resortowi finansów. Ministerstwo domagało się usunięcia zapisu o corocznej waloryzacji. Problemem była także zaproponowana wysokość świadczenia. Zdaniem resortu finansów powinno ono wynosić 6450 zł ze względu na trudną sytuacją finansów publicznych. Z tym pomysłem nie zgodziło się jednak MRPiPS.

W wywiadzie dla RMF FM Andrzej Domański potwierdził, że postulat wciąż pozostaje aktualny. Przyznał także, że prowadził długie rozmowy z minister pracy Agnieszką Dziemianowicz-Bąk na temat skali podwyżek. Uważa jednak, że zasiłek pogrzebowy zostanie podniesiony dopiero w 2026 roku.