Zasiłek pogrzebowy podzielił resorty. Czy dojdą do porozumienia?

Kwestia zasiłku pogrzebowego znalazła się w protokole rozbieżności do projektu nowelizacji ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw.

Reklama

Reguluje on kwestie wysokości jednorazowego świadczenia przysługujące najbliższym po śmierci członka rodziny, a także związanej z nią konieczności dokonania pochówku.

Zasiłek pogrzebowy. Co z projektem zmian?

Obecna kwota świadczenia wynosi 4 tys. zł. Od dawna słychać głosy, iż nie przystaje ona w żaden sposób do dzisiejszych kosztów pochówku.

Rząd w swoim projekcie zdecydował się na podniesienie zasiłku pogrzebowego do 7 tys. zł. Jednocześnie kwota ta ma być podwyższana każdego roku w marcu o wskaźnik inflacji. Niektóre zawarte w projekcie przepisy stały się kością niezgody między resortami. MF od początku domaga się usunięcia z niego m.in. przepisu dotyczącego corocznej waloryzacji zasiłku. Ale to nie wszystko. Resort finansów uważa, że z projektu należałoby też usunąć artykuł dotyczący określenia wysokości celowego zasiłku w kwocie do 2 tys. zł.