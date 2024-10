Minister nie skomentował wprost tej decyzji. — Są jednostki, które cieszą się autonomią budżetową, m.in. IPN, Trybunał Konstytucyjny, KRRiT. Tym jednostkom ministerstwo finansów nie określa budżetów, one określają go sobie same. Dopiero teraz na etapie sejmowym jestem przekonany, że (te wydatki – red.) będą ograniczone. My przygotowaliśmy analizę dla pana premiera, w której wskazujemy, że co najmniej 200 mln zł można by oszczędzić na wydatkach w tych instytucjach — wyjaśnił.

Domański powiedział również, że w 2025 r. nie będzie środków na podwyżkę zasiłku pogrzebowego i jego zdaniem zostanie on podniesiony w 2026 r.

Andrzej Domański: Podatek Belki będzie ograniczony

— Podatek Belki — pracujemy nad kompleksową zmianą dla całej giełdy, systemu finansowania przedsiębiorstw w Polsce. Te zmiany, które zaproponowaliśmy, spotkały się z wieloma komentarzami i bierzemy je pod uwagę. Podatek będzie ograniczony, ale nad całą strukturą musimy jeszcze popracować – wyjawił Domański.

Minister przyznał również, że trwają dyskusje nad składką zdrowotną i rząd podjął już działania w tej kwestii. — Od 1 stycznia pracujemy, żeby zlikwidować ten absurd, jakim jest pobór składki zdrowotnej od sprzedaży samochodu, nieruchomości, ziemi. Od 1 stycznia to wejdzie w życie — zaznaczył.

Andrzej Domański: Stopy procentowe w Polsce są jednymi z najwyższych w Europie

Zapytany o kredyt zero procent, odpowiedział, że rząd zwiększył wydatki budżetowe na budownictwo mieszkaniowe o 400 mln zł. – Pracujemy nad całym pakietem rozwiązań. Wiemy, że ceny mieszkań są wysokie, a dostępność jest mocno ograniczona, co jest pokłosiem wysokich stóp procentowych – ocenił.

W środę, 2 października, RPP po raz kolejny postanowiła utrzymała stopy procentowe na niezmienionym poziomie – 5,75 proc. Domański podkreślił, że stopy w Polsce są jednymi z najwyższych w całej Europie.