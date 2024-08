Wspomnianego projektu nie popiera Ministerstwo Finansów, argumentując swoje stanowisko zbyt dużymi kosztami dla budżetu państwa. Ze swojej strony proponuje, aby zasiłek pogrzebowy wzrósł do 6450 zł, jednak nie podlegał corocznej waloryzacji.

Argument za takim rozwiązaniem przedstawił na początku sierpnia wiceminister finansów Jurand Drop. Wskazał, że propozycja resortu rodziny – w porównaniu z propozycją jego resortu – „(…) to dodatkowy koszt w wysokości 7,4 mld zł w latach 2024-2033”. Z kolei 13 sierpnia na antenie Polsat News minister finansów Andrzej Domański dopytywany o kwestię waloryzacji zasiłku pogrzebowego odpowiedział, że w jego opinii „nie ma takiej potrzeby”.

8000 zł Tyle powinien wynosić zasiłek pogrzebowy według Polskiej Izby Branży Pogrzebowej

Zasiłek pogrzebowy: Jaką kwotę wskazuje branża pogrzebowa?

Do propozycji Ministerstwa Finansów odniósł się Robert Czyżak, prezes Polskiej Izby Branży Pogrzebowej. Jego zdaniem kwota 6450 zł jest już na ten moment za niska. Nie pozwoli na pokrycie kosztów pochówku, a brak możliwości jej waloryzacji dodatkowo pogłębi problem.

– Zauważamy dzisiaj ogromny problem, jeżeli chodzi o rodzinę osób zmarłych, z pokryciem całości kosztów związanych z pogrzebem z własnych środków. A te koszty na pewno będą rosły, bo rosną opłaty za gaz, prąd, za wodę i rośnie płaca minimalna. Te podwyżki cen naszych usług będą musiały ponieść rodziny zmarłych – powiedział w rozmowie z „Super Exspressem” Robert Czyżak.

Polska Izba Branży Pogrzebowej przedstawiła swoją propozycję wysokości zasiłku pogrzebowego. Jej zdaniem powinien on wzrosnąć do co najmniej 8000 zł i być dodatkowo co roku waloryzowany.