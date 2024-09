Rodzice wcześniaków z dłuższymi urlopami. Ile tygodni więcej wolnego?

Więcej urlopu o maksymalnie 24 tygodnie dla rodziców wcześniaków

W nowym projekcie posłowie chcą, aby matka nabywała prawo do wydłużenia urlopu macierzyńskiego o całkowity czas hospitalizacji dziecka, jednak maksymalnie do 24 tygodni ponad jego wymiar podstawowy. W jakich przypadkach będzie to możliwe?

Zgodnie z projektem prawo to będzie przysługiwać jeśli maluch po urodzeniu wymaga hospitalizacji lub opieki hospicyjnej przez okres dłuższy niż 30 dni, w pierwszych 45 dniach życia.

Prawa do wydłużenia urlopu w związku z hospitalizacją będzie mogło zostać też przeniesione pod pewnymi warunkami na ojca dziecka.

Uwagi do projektu ma m.in. główny inspektor pracy. Uważa on, że prawo wydłużenia urlopu macierzyńskiego w związku z hospitalizacją dziecka powinno przysługiwać w określonych sytuacjach dodatkowo także innemu członkowi najbliższej rodziny.

ZUS pyta o definicję opieki hospicyjnej

Z kolei ZUS zwraca uwagę, że doprecyzowania wymaga pojęcie „opieki hospicyjnej”. Jak sugeruje, w celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych należałoby określić w jakich placówkach powinna być realizowana taka opieka nad dzieckiem, aby możliwe było nabycie uprawnień wynikających z procedowanej ustawy. Organ rentowy zauważa bowiem, że opieka hospicyjna może być realizowana np. w warunkach domowych. Przepisy muszą określać czy w takim przypadku nabywa się prawo do skorzystania z urlopu macierzyńskiego w wyższym wymiarze. ZUS ma też uwagi odnośnie do terminów. W jego ocenie, z projektowanych przepisów jasno nie wynika czy okres dłuższy niż 30 dni powinien w całości wystąpić w pierwszych 45 dniach życia dziecka. Czy też może rozpocząć się przed upływem 45 dni od narodzin, ale okres hospitalizacji lub opieki hospicynej może zakończyć się później ( tj. po upływie 45 dni). Ale to nie wszystko.