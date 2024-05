Urlop dla rodzin zastępczych, nauczycieli i funkcjonariuszy

Dodatkowe świadczenie urlopowe przysługiwać będzie także rodzinom, decydującym się na przyjęcie dziecka jako rodzina zastępcza lub na jego przysposobienie. W takiej sytuacji, rodzice będą musieli zdecydować który z nich skorzysta z całości urlopu (bez możliwości podziału) i wykorzystać go w całości i od razu.

Osoby, które nie są zatrudnione na umowę o pracę i nieubezpieczone — a więc, którym przysługuje tylko tzw. świadczenie rodzicielskie — otrzymają z kolei możliwość przedłużenia świadczenia o odpowiedniej długości okresy. Mowa tu o sytuacji, gdy urodzi im się wcześniak, dziecko będzie hospitalizowane dłużej niż standardowo lub też przyjmą rolę rodziny zastępczej albo przysposabiających.

Jak informuje ministerstwo, analogiczne przepisy przygotowane zostaną dla rodziców, będących nauczycielami, żołnierzami i funkcjonariuszami m.in. policji, straży pożarnej, służb specjalnych, Służby Ochrony Państwa, Straży Granicznej, Straży Więziennej i Straży Marszałkowskiej.

Jak skorzystać z prawa do dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego?

Dodatkowy urlop, którego wdrożenie planuje MRPiPS, rozpoczynać będzie się wraz z zakończeniem urlopu macierzyńskiego. Aby uzyskać prawo do pozostania dłużej na urlopie, konieczne będzie złożenie wniosku nie później niż na 21 dni przed końcem urlopu macierzyńskiego. Będzie to więc urlop fakultatywny. Pracodawca nie będzie miał zaś prawa ani odmówić pracownikowi dodatkowego urlopu, ani zwolnić go w jego trakcie — za urlopem idzie bowiem ochrona przed zwolnieniem na jego okres.

Zmiana przepisów nałoży także na pracodawcę obowiązek dopuszczenia pracownika wracającego z urlopu do pracy na dotychczasowym stanowisku. Alternatywnie, może być to stanowisko równorzędne, z zarobkami takimi, jakie miałby pracownik gdyby na urlop nie poszedł. Podczas pozostawania na urlopie, pracownik będzie otrzymywał ponadto 100% dotychczasowego wynagrodzenia.