Czy pracujący studenci mogą oszczędzać w PPK?

PPK. Trzeba mieć określony okres zatrudnienia

Pracodawca zawiera umowę o prowadzenie PPK w imieniu i na rzecz osoby zatrudnionej nie wcześniej niż po upływie 14 dni zatrudnienia i nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynął termin 3 miesięcy (90 dni) zatrudnienia, chyba że osoba zatrudniona zadeklaruje przed upływem tego terminu niedokonywanie wpłat do PPK, na podstawie deklaracji, złożonej pracodawcy w formie pisemnej albo przestanie być w stosunku do tego pracodawcy osobą zatrudnioną.

Konkretny termin, w którym pracodawca „zapisuje” pracownika do PPK zależy od pracodawcy. Ważne, aby zmieścił się w podanych wyżej ramach czasowych.

Do okresu zatrudnienia, o którym mowa wyżej:

wlicza się okresy zatrudnienia z poprzednich 12 miesięcy, które miały miejsce w obecnym podmiocie zatrudniającym, a także okresy zatrudnienia w innych podmiotach zatrudniających, jeżeli z mocy odrębnych przepisów obecny podmiot zatrudniający jest następcą prawnym w stosunkach prawnych nawiązanych przez podmiot zatrudniający, który poprzednio zatrudniał tę osobę;

nie należy wliczać okresów zatrudnienia, podczas których dana osoba podlegała dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym oraz okresów zatrudnienia na podstawie innego tytułu do ubezpieczeń niż tytuły wymienione w art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy PPK. Osoby podlegające dobrowolnie ubezpieczeniom społecznym oraz osoby podlegające obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym na podstawie innych tytułów niż wymienione w katalogu z art. 2 ust. 1 pkt 18 ustawy o PPK nie spełniają definicji osoby zatrudnionej, do której odwołuje się art. 2 ust. 1 pkt 15 ustawy o PPK, definiujący okres zatrudnienia. Definicji tej nie spełnia m.in. student - zleceniobiorca, który nie ukończył jeszcze 26 lat.

Wiek studenta a PPK: ukończenie 26 lat

Warto jednak podkreślić, że to, czy student ma ukończone 26 lat czy też nie, ważne jest tylko w przypadku zatrudnienia go na podstawie umowy zlecenia. Do ukończenia tego wieku student zleceniobiorca nie podlega ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu, czyli nie może zostać „zapisany” do PPK. Sytuacja zmienia się jednak z chwilą jego 26 urodzin.