Ze szczytnych rządowych planów nic jednak nie wyszło. Okazuje się, że z pięciu wybranych podmiotów działają tylko trzy – w województwie lubuskim Centrum prowadzi Stowarzyszenie Pomocy Bliźniemu im. Brata Krystyna, w śląskim – Stowarzyszenie ETOH z Częstochowy; oraz w podkarpackim – Fundacja PRO FIL. Każda z nich otrzymała po ok. 3 mln zł na półtora roku. Finalnie odstąpiono od podpisania umowy przez wybrane w konkursie Fundację Collegium Progressus dla Małopolski oraz Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej. Dlaczego ten projekt nie wypalił?

Centra Pomocy Dzieciom. Ministerstwo Sprawiedliwości wybrało prywatny podmiot, by oceniał oferty

Organizacje, które mogą startować w konkursie, muszą mieć wykształconą kadrę, odpowiednie warunki lokalowe i spełnić trzy cele. Pierwszy – w ciągu 18 miesięcy od rozpoczęcia działalności Centrum ma zapewnić „kompleksową pomoc co najmniej 100 dzieciom w wieku 0-18 lat, które doświadczyły przemocy (m.in. psychologicznej, fizycznej, seksualnej), poprzez zatrudnienie wykwalifikowanego personelu (m.in. psychologów, terapeutów, prawników) oraz nawiązać współpracę z lokalnymi instytucjami, co przyczyni się do zwiększenia dostępności specjalistycznej pomocy i realizacji misji Funduszu Sprawiedliwości”. Drugi cel: „W ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia terapii, obniżyć średni poziom nasilenia stresu o 20 proc. u dzieci korzystających z regularnych sesji terapeutycznych indywidualnych i grupowych”, a także w ciągu roku „przeprowadzić co najmniej 5 kampanii edukacyjnych skierowanych do rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej”.

Jak ustaliła „Rzeczpospolita”, w efekcie oceny formalnej (robią to urzędnicy resortu) wyłonionych zostało tylko 11 podmiotów. To one przechodzą do etapu oceny merytorycznej. Ale tym ma się zająć już zewnętrzna firma – Varsovia Capital z Warszawy. To ta sama firma, która – jak w grudniu ub.r. ujawniła „Rz” – za blisko 1 mln zł dokonuje obecnie oceny merytorycznej ofert w spóźnionym co najmniej o miesiąc konkursie na pomoc ofiarom przestępstw finansowaną przez Fundusz Sprawiedliwości na 2026 r. Z odpowiedzi ministerstwa dla „Rzeczpospolitej” wynika, że Varsovia Capital na ocenie 11 ofert dla Centrów zarobiła 40 590 zł. Dlaczego nie podano tej informacji na stronach ministerstwa? Resort tłumaczy, że było to zamówienie poniżej 130 tys. zł, więc nie obliguje zamawiającego do publikacji informacji o wyborze ofert. Jak znaleziono tę firmę? Poprzez wysłanie zapytania ofertowego do 11 firm.

Czy resort nie mógł sam merytorycznie ocenić ofert? Ministerstwo przyznaje, że „w momencie rozpoczęcia procedury zmierzającej do wyboru wykonawcy (...) nie była znana liczba ofert, które wpłyną do Ministerstwa Sprawiedliwości i które będą poddane ocenie merytorycznej. Na etapie projektowania konkursu dane te są niemożliwe do przewidzenia”. Podkreśla jednak, że „zlecenie zadania podmiotowi zewnętrznemu, dysponującemu zapleczem eksperckim ma na celu m.in. profesjonalizację i podniesienie jakości dokonywanego procesu oceny” i jest to efekt m.in. kontroli NIK Funduszu Sprawiedliwości i wykrycia nieprawidłowości.