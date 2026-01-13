- Chodzi o (...) plan zbudowania nieopodal Gdańska nowego portu, który byłby częścią całego zespołu Gdynia-Gdańsk – rozpoczął wystąpienie na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński.

Plan budowy nowego portu nad Bałtykiem ma być elementem programu, z którym PiS pójdzie do wyborów parlamentarnych. Inwestycja ma nosić nazwę Port Haller. Jej pomysłodawcą jest przewodniczący sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Kacper Płażyński.

Budowa portu ma być elementem inwestycji, która jest już realizowana – chodzi o budowę elektrowni atomowej w Choczewie. Nowy port ma zostać zbudowany w jej pobliżu i wykorzystywać infrastrukturę związaną z elektrownią. - Tam i tak musi powstać port w związku z budową elektrowni atomowej. To jest miejsce dobrze skomunikowane, gdzie będzie można budowę zrealizować szybko, łatwo. Jest to przedsięwzięcie, które może pójść w drugą stronę, niż te obecne działania władzy, które prowadzą do tego, że polskie porty nie rozwijają się w takim tempie, w jakim mogłyby się rozwijać. A korzystają na tym porty niemieckie – podkreślił prezes PiS.

Port ma być w stanie obsługiwać statki przystosowane do przewozu ciężarówek, naczep czy wagonów kolejowych. Kaczyński podkreślił, że gospodarka morska może być „poważną częścią polskiej gospodarki”.

Kaczyński mówił też, że „wszelkie merytoryczne przesłanki dla budowy tego portu są oczywiste”.