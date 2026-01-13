Aktualizacja: 13.01.2026 14:36 Publikacja: 13.01.2026 14:02
- Chodzi o (...) plan zbudowania nieopodal Gdańska nowego portu, który byłby częścią całego zespołu Gdynia-Gdańsk – rozpoczął wystąpienie na konferencji prasowej Jarosław Kaczyński.
Plan budowy nowego portu nad Bałtykiem ma być elementem programu, z którym PiS pójdzie do wyborów parlamentarnych. Inwestycja ma nosić nazwę Port Haller. Jej pomysłodawcą jest przewodniczący sejmowej komisji gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Kacper Płażyński.
Budowa portu ma być elementem inwestycji, która jest już realizowana – chodzi o budowę elektrowni atomowej w Choczewie. Nowy port ma zostać zbudowany w jej pobliżu i wykorzystywać infrastrukturę związaną z elektrownią. - Tam i tak musi powstać port w związku z budową elektrowni atomowej. To jest miejsce dobrze skomunikowane, gdzie będzie można budowę zrealizować szybko, łatwo. Jest to przedsięwzięcie, które może pójść w drugą stronę, niż te obecne działania władzy, które prowadzą do tego, że polskie porty nie rozwijają się w takim tempie, w jakim mogłyby się rozwijać. A korzystają na tym porty niemieckie – podkreślił prezes PiS.
Port ma być w stanie obsługiwać statki przystosowane do przewozu ciężarówek, naczep czy wagonów kolejowych. Kaczyński podkreślił, że gospodarka morska może być „poważną częścią polskiej gospodarki”.
Kaczyński mówił też, że „wszelkie merytoryczne przesłanki dla budowy tego portu są oczywiste”.
Port Haller będzie czwartym pełnomorskim portem w Polsce wyspecjalizowanym w przeładunkach Ro-Ro, czyli: naczep drogowych, pojazdów kołowych oraz jednostek wojskowych. Zapewni nam dostęp do nowych korytarzy handlowych: bałtycko – czarnomorskiego i adriatycko – bałtyckiego, które będą gotowe w ciągu najbliższych pięciu lat. Stanowić będzie bezpieczną bramę dla przerzutu wojsk naszych sojuszników z NATO. Powstanie w Choczewie – sąsiedztwie budowanej w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej.
Jego powstanie uzupełni lukę obecną dziś na mapie polskich portów: dużego, przestrzennego terminala transportowego zdolnego do obsługi wielkoskalowego ruchu towarowego i militarnego realizowanego statkami Ro-Ro. Kluczowe jest położenie portu w sąsiedztwie planowanej elektrowni jądrowej w Choczewie, najbardziej bowiem kosztowna część inwestycji dostępowych towarzyszących takiemu przedsięwzięciu jest realizowana w ramach budowy elektrowni – ponad 4 mld zł na samą kolej i drogę krajową. Jednocześnie port znajdzie się w obszarze działania bazy antyrakietowej w Redzikowie i poza zasięgiem haubic dalekiego zasięgu z Obwodu Królewieckiego.
- Nowy port ro-ro jest potrzebny, bo w perspektywie najbliższych pięciu lat będą dwa nowe szlaki handlowe: jeden czarnomorsko-bałtycki, drugi adriatycko-bałtycki – mówił na konferencji Kacper Płażyński. Jak mówił szlak adriatycko-bałtycki rozpoczyna się w centrum logistycznym w Weronie „specjalizującym się w naczepach tirowych”. - Pozostał już tylko jeden element tej układanki, aby ta trasa szybsza od trasy niemieckiej (...) została jedna przełęcz, jeden tunel w Alpach do przekopania. Szacują Austriacy, że w ciągu najbliższych pięciu lat to zostanie zrealizowane - dodał.
Mariusz Błaszczak, były szef MON
- Druga trasa to trasa czarnomorska. W tej chwili ładunek turecki i Zakaukazia, a oni głównie transportują tirami (...). Kiedy za pięć lat zostanie zrealizowana trasa z Lwowa do stolicy Rumunii (...) to będzie druga odnoga dla statków ro-ro, olbrzymich wolumenów towarowych, które będą spływać do Polski, do państw skandynawskich, ale również do Wielkiej Brytanii z Turcji, ale też z Zakaukazia. Będzie ta trasa szybsza, tańsza, łatwiejsza w obsłudze. My musimy być na to gotowi – mówił Płażyński. - Za pięć lat będzie nowy potok ładunków z dwóch nowych szlaków międzynarodowych – podkreślił.
Z kolei Mariusz Błaszczak mówił, że nowy port może zwiększyć bezpieczeństwo Polski. - (Władimir) Putin wciąż próbuje odbudować imperium rosyjskie, które jest groźne dla niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej, dla bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Port Haller stanowiłby również hub, który mógłby być wykorzystany do transportu czy to wojska sojuszniczego, czy zaopatrzenia, które uzyskalibyśmy od sojuszników – podkreślił były minister obrony.
- Nazwa portu Haller też nie jest przypadkowa. Gen. Józef Haller to wybitny dowódca (....), ale także oficer, który 10 lutego 1920 roku dokonał zaślubin z morzem, czyli symbolicznego aktu powrotu Polski nad Bałtyk. W związku z tym, że lokalizacja tego portu jest korzystniejsza z punktu widzenia obronnościowego od Gdyni i Gdańska, ze względu na większą odległość obwodu królewieckiego, (...) i zważywszy na to, że i tak państwo polskie przygotowując inwestycje elektrowni jądrowej będzie inwestowało infrastrukturę w tej części naszej ojczyzny, warto wykorzystać port również do celów obronnościowych. Przyjmiemy ten projekt jako rozwiązanie programowe, (...) kiedy PiS obejmie władzę to znani jesteśmy z tego, że zobowiązań dotrzymujemy. W związku z tym taki port powstanie – zapewnił Błaszczak.
