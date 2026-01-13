Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Sondaż: Jak powinna zmienić się Unia Europejska? Poznaliśmy zdanie Polaków

„W jakim kierunku Pani/Pana zdaniem powinna zmieniać się Unia Europejska?” - takie pytanie zadaliśmy w sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 13.01.2026 10:28

. Artyści na balkonie hotelu Bristol oraz mieszkańcy stolicy i turyści zebrani przed jednym z najbar

Obchody 15. rocznicy wejścia do UE

. Artyści na balkonie hotelu Bristol oraz mieszkańcy stolicy i turyści zebrani przed jednym z najbardziej znanych hoteli Warszawy odśpiewują hymn Unii Europejskiej w 15. rocznicę wejścia do UE

Foto: PAP

Artur Bartkiewicz

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie stanowisko wobec UE zajmuje prezydent Karol Nawrocki?
  • Jaki stosunek do UE mają partie polskiej prawicy?
  • Jaki odsetek Polaków chciałby przekazywania kolejnych kompetencji państw członkowskich UE?

Prezydent Karol Nawrocki wygłaszając pod koniec listopada wykład na Uniwersytecie Karola w Pradze mówił, że obecna Unia Europejska „nie jest Unią naszych marzeń”, choć jest „naszym naturalnym środowiskiem politycznym”. 

Reklama
Reklama

Karol Nawrocki w wykładzie wygłoszonym w Pradze krytykował obecną UE. Co jej zarzucał?

– Wchodziliśmy do Unii Europejskiej po to, aby móc korzystać ze strefy Schengen, i z tego korzystamy. Jednak celem nie było to, aby Unia Europejska dyktowała nam warunki naszego ustroju, naszej diety czy wychowania polskich dzieci – mówił. Dwa tygodnie wcześniej, w przemówieniu wygłaszanym z okazji Narodowego Święta Niepodległości Nawrocki mówił, że „część polskich polityków gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską wolność, niepodległość i suwerenność obcym instytucjom, trybunałom, obcym agendom, UE”.

Czytaj więcej

Prezydent Karol Nawrocki
Polityka
Karol Nawrocki przedstawił swoją wizję Unii Europejskiej. Jest reakcja Radosława Sikorskiego
Reklama
Reklama

– Istnieją pewne siły, które dążą do stworzenia bardziej scentralizowanej Unii Europejskiej, wykorzystując federalizację jako kamuflaż, aby ukryć ten proces. Istotą tego procesu jest pozbawienie państw członkowskich, z wyjątkiem dwóch największych, suwerenności; osłabienie ich demokracji narodowych przez możność przegłosowania ich w UE, a tym samym odebranie im roli „panów traktatów”; zniesienie zasady posiadania przez UE jedynie takich kompetencji, które nadadzą jej w traktatach państwa członkowskie; uznanie, że UE może sama sobie nadawać kompetencje i ustanowienie wyższości suwerenności instytucji unijnych nad suwerennością państw członkowskich – przestrzegał w czasie wygłaszania wykładu w Pradze Nawrocki. – Opowiadamy się za odrzuceniem projektu centralizacji UE. W sprawach dotyczących naszego systemu politycznego i przyszłości Europy to prezydenci, rządy i parlamenty mają prawdziwy mandat demokratyczny, uzyskiwany w wolnych wyborach – a nie niereprezentatywna dla rozmaitości nurtów politycznych Europy, komponowana w myśl kryteriów ideologicznych Komisja Europejska i podległe jej instytucje – dodał. 

Podobne podejście do UE prezentują PiS i Konfederacja, które opowiadają się za koncepcją tzw. Europy ojczyzn, czyli sytuacją, w której Unia Europejska służy przede wszystkim wolnemu handlowi między tworzącymi ją państwami. Z kolei Konfederacja Korony Polskiej głosi wręcz hasło wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński przestrzega, że dążenie do powiększenia kompetencji UE – tak aby ewoluowała ona w stronę federacji – służy tak naprawdę interesom Niemiec, które chcą w ten sposób (wraz z Francją) podporządkować sobie Europę. 

Sondaż: 15,4 proc. Polaków chciałoby, aby UE przestała istnieć

Uczestników sondażu SW Research spytaliśmy, w jakim kierunku – ich zdaniem – powinna zmieniać się UE. 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

15,8 proc. badanych odpowiedziało, że UE powinna przejmować kolejne kompetencje państw członkowskich.

Reklama
Reklama

Zdaniem 34 proc. respondentów obecny kształt UE jest optymalny.

21 proc. ankietowanych jest zdania, że państwa członkowskie powinny przejmować kompetencje UE. 

Zdaniem 15,4 proc. badanych UE powinna przestać istnieć. 

Zdania w tej kwestii nie ma 13,8 proc. respondentów. 

Foto: Paweł Krupecki

– Obecną formę Unii Europejskiej częściej popierają kobiety (37 proc.) niż mężczyźni (31 proc.). Dalsze funkcjonowanie UE w aktualnym kształcie za słuszne uważa niemal połowa badanych do 24 roku życia (49 proc.) i czterech na dziesięciu respondentów posiadających wykształcenie podstawowe. Takie zdanie wyraża ponad dwóch na pięciu mieszkańców największych miast (43 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.

Reklama
Reklama
Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 6-7 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Polityka Partie Polityczne Konfederacja Prawo i Sprawiedliwość (PiS) Sondaże i badania Unia Europejska (UE) Osoby Karol Nawrocki Konfederacja Korony Polskiej
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Marcin Mastalerek
Polityka
Marcin Mastalerek: Ci, którzy śmieją się ze Zbigniewa Ziobry, też będą prosić o azyl
Tajemnica projektu alkoholowego Lewicy. Plagiat?
Polityka
Tajemnica projektu alkoholowego Lewicy. Plagiat?
Kandydatki na przewodniczącą Polski 2050: Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz i Paulina Hennig-Kloska
Polityka
Głosowanie w drugiej turze na przewodniczącą Polski 2050 unieważnione
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Szymon Hołownia
Polityka
Emocjonalny list Szymona Hołowni do członków Polski 2050. „Obudziły się w nas demony”
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama