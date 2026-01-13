– Istnieją pewne siły, które dążą do stworzenia bardziej scentralizowanej Unii Europejskiej, wykorzystując federalizację jako kamuflaż, aby ukryć ten proces. Istotą tego procesu jest pozbawienie państw członkowskich, z wyjątkiem dwóch największych, suwerenności; osłabienie ich demokracji narodowych przez możność przegłosowania ich w UE, a tym samym odebranie im roli „panów traktatów”; zniesienie zasady posiadania przez UE jedynie takich kompetencji, które nadadzą jej w traktatach państwa członkowskie; uznanie, że UE może sama sobie nadawać kompetencje i ustanowienie wyższości suwerenności instytucji unijnych nad suwerennością państw członkowskich – przestrzegał w czasie wygłaszania wykładu w Pradze Nawrocki. – Opowiadamy się za odrzuceniem projektu centralizacji UE. W sprawach dotyczących naszego systemu politycznego i przyszłości Europy to prezydenci, rządy i parlamenty mają prawdziwy mandat demokratyczny, uzyskiwany w wolnych wyborach – a nie niereprezentatywna dla rozmaitości nurtów politycznych Europy, komponowana w myśl kryteriów ideologicznych Komisja Europejska i podległe jej instytucje – dodał.

Podobne podejście do UE prezentują PiS i Konfederacja, które opowiadają się za koncepcją tzw. Europy ojczyzn, czyli sytuacją, w której Unia Europejska służy przede wszystkim wolnemu handlowi między tworzącymi ją państwami. Z kolei Konfederacja Korony Polskiej głosi wręcz hasło wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński przestrzega, że dążenie do powiększenia kompetencji UE – tak aby ewoluowała ona w stronę federacji – służy tak naprawdę interesom Niemiec, które chcą w ten sposób (wraz z Francją) podporządkować sobie Europę.

Sondaż: 15,4 proc. Polaków chciałoby, aby UE przestała istnieć

Uczestników sondażu SW Research spytaliśmy, w jakim kierunku – ich zdaniem – powinna zmieniać się UE.

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

15,8 proc. badanych odpowiedziało, że UE powinna przejmować kolejne kompetencje państw członkowskich.