Aktualizacja: 13.01.2026 11:29 Publikacja: 13.01.2026 10:28
Obchody 15. rocznicy wejścia do UE
. Artyści na balkonie hotelu Bristol oraz mieszkańcy stolicy i turyści zebrani przed jednym z najbardziej znanych hoteli Warszawy odśpiewują hymn Unii Europejskiej w 15. rocznicę wejścia do UE
Foto: PAP
Prezydent Karol Nawrocki wygłaszając pod koniec listopada wykład na Uniwersytecie Karola w Pradze mówił, że obecna Unia Europejska „nie jest Unią naszych marzeń”, choć jest „naszym naturalnym środowiskiem politycznym”.
– Wchodziliśmy do Unii Europejskiej po to, aby móc korzystać ze strefy Schengen, i z tego korzystamy. Jednak celem nie było to, aby Unia Europejska dyktowała nam warunki naszego ustroju, naszej diety czy wychowania polskich dzieci – mówił. Dwa tygodnie wcześniej, w przemówieniu wygłaszanym z okazji Narodowego Święta Niepodległości Nawrocki mówił, że „część polskich polityków gotowa jest do tego, aby po kawałku oddawać polską wolność, niepodległość i suwerenność obcym instytucjom, trybunałom, obcym agendom, UE”.
Czytaj więcej
Prezydent Karol Nawrocki na Uniwersytecie Karola w Pradze przedstawił swoją wizję Unii Europejski...
– Istnieją pewne siły, które dążą do stworzenia bardziej scentralizowanej Unii Europejskiej, wykorzystując federalizację jako kamuflaż, aby ukryć ten proces. Istotą tego procesu jest pozbawienie państw członkowskich, z wyjątkiem dwóch największych, suwerenności; osłabienie ich demokracji narodowych przez możność przegłosowania ich w UE, a tym samym odebranie im roli „panów traktatów”; zniesienie zasady posiadania przez UE jedynie takich kompetencji, które nadadzą jej w traktatach państwa członkowskie; uznanie, że UE może sama sobie nadawać kompetencje i ustanowienie wyższości suwerenności instytucji unijnych nad suwerennością państw członkowskich – przestrzegał w czasie wygłaszania wykładu w Pradze Nawrocki. – Opowiadamy się za odrzuceniem projektu centralizacji UE. W sprawach dotyczących naszego systemu politycznego i przyszłości Europy to prezydenci, rządy i parlamenty mają prawdziwy mandat demokratyczny, uzyskiwany w wolnych wyborach – a nie niereprezentatywna dla rozmaitości nurtów politycznych Europy, komponowana w myśl kryteriów ideologicznych Komisja Europejska i podległe jej instytucje – dodał.
Podobne podejście do UE prezentują PiS i Konfederacja, które opowiadają się za koncepcją tzw. Europy ojczyzn, czyli sytuacją, w której Unia Europejska służy przede wszystkim wolnemu handlowi między tworzącymi ją państwami. Z kolei Konfederacja Korony Polskiej głosi wręcz hasło wyjścia Polski z Unii Europejskiej. Jarosław Kaczyński przestrzega, że dążenie do powiększenia kompetencji UE – tak aby ewoluowała ona w stronę federacji – służy tak naprawdę interesom Niemiec, które chcą w ten sposób (wraz z Francją) podporządkować sobie Europę.
Uczestników sondażu SW Research spytaliśmy, w jakim kierunku – ich zdaniem – powinna zmieniać się UE.
Foto: rp.pl/Weronika Porębska
15,8 proc. badanych odpowiedziało, że UE powinna przejmować kolejne kompetencje państw członkowskich.
Zdaniem 34 proc. respondentów obecny kształt UE jest optymalny.
21 proc. ankietowanych jest zdania, że państwa członkowskie powinny przejmować kompetencje UE.
Zdaniem 15,4 proc. badanych UE powinna przestać istnieć.
Zdania w tej kwestii nie ma 13,8 proc. respondentów.
Foto: Paweł Krupecki
– Obecną formę Unii Europejskiej częściej popierają kobiety (37 proc.) niż mężczyźni (31 proc.). Dalsze funkcjonowanie UE w aktualnym kształcie za słuszne uważa niemal połowa badanych do 24 roku życia (49 proc.) i czterech na dziesięciu respondentów posiadających wykształcenie podstawowe. Takie zdanie wyraża ponad dwóch na pięciu mieszkańców największych miast (43 proc.) – komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, senior project manager w SW Research.
Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 6-7 stycznia 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Kontrowersyjne zachowania, awans do elitarnej jednostki policji, a w finale wpadka z mefedronem i zwolnienie – u...
W przyszłości nie będzie już takich ludzi na funkcji ministra sprawiedliwości jakim był np. prof. Lech Kaczyński...
Lewica jako swój złożyła w Sejmie projekt niemal słowo w słowo zbieżny z nowelizacją przygotowaną w ministerstwi...
Krajowa Komisja Wyborcza partii Polska 2050 Szymona Hołowni wydało komunikat o unieważnieniu głosowania w drugie...
Na kilka godzin przed drugą turą wyborów na przewodniczącego Polski 2050 Szymon Hołownia wystosował dramatyczny...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas