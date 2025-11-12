Działka pod CPK i spotkania polityków KO z przedstawicielami Dawtony. Co wiadomo?

Z tego artykułu się dowiesz: Dlaczego sprzedaż działki w Zabłotni wywołała kontrowersje?

Kiedy Maciej Lasek dowiedział się o sprzedaży działki, a kiedy powiadomiono prokuraturę?

Jacy politycy KO nie odpowiedzieli na pytania mediów o wsparcie, jakiego Dawtona udzieliła Campusowi Polska?

W ostatnich tygodniach rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2023 r. 160-hektarowa działka w miejscowości Zabłotnia, należąca do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, została za niespełna 23 mln zł sprzedana wiceprezesowi spółki Dawtona Piotrowi Wielgomasowi. Transakcję sfinalizowano w czasie funkcjonowania tzw. dwutygodniowego rządu PiS, czyli gabinetu, który według arytmetyki sejmowej po wyborach z 15 października 2023 r. nie miał szans na uzyskanie wotum zaufania.

Do transakcji niezbędna była zgoda Ministerstwa Rolnictwa. Gdy resort wydał pozwolenie, kierował nim Robert Telus, a dokumenty niezbędne do finalizacji transakcji podpisał ówczesny wiceminister Rafał Romanowski. Sprzedaż była kontrowersyjna, ponieważ zgodnie z planem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, przez działkę miała przebiegać linia kolei szybkich prędkości Warszawa–CPK, na tej ziemi powstać miało także miasteczko przemysłowo-magazynowo-usługowe związane z funkcjonowaniem CPK. Z uwagi na te plany wartość działki mogła wzrosnąć nawet do 400 mln zł.

Sprawa sprzedaży działki pod CPK

Sprawę nagłośniła Wirtualna Polska, która podała, że zanim w Ministerstwie Rolnictwa zapadły decyzje ws. wydania zgody na sprzedaż działki, minister Telus odwiedzał spółkę Dawtona. W kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi zakupił też od tej firmy, po atrakcyjnej cenie, tubki z musem owocowym, swoim wizerunkiem i hasłem „daj plusa na Telusa”.