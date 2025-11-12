Działka pod CPK i spotkania polityków KO z przedstawicielami Dawtony. Co wiadomo?

Aktualizacja: 12.11.2025 11:33 Publikacja: 12.11.2025 11:05
Maciej Lasek
W ostatnich tygodniach rządów Prawa i Sprawiedliwości w 2023 r. 160-hektarowa działka w miejscowości Zabłotnia, należąca do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, została za niespełna 23 mln zł sprzedana wiceprezesowi spółki Dawtona Piotrowi Wielgomasowi. Transakcję sfinalizowano w czasie funkcjonowania tzw. dwutygodniowego rządu PiS, czyli gabinetu, który według arytmetyki sejmowej po wyborach z 15 października 2023 r. nie miał szans na uzyskanie wotum zaufania.
Do transakcji niezbędna była zgoda Ministerstwa Rolnictwa. Gdy resort wydał pozwolenie, kierował nim Robert Telus, a dokumenty niezbędne do finalizacji transakcji podpisał ówczesny wiceminister Rafał Romanowski. Sprzedaż była kontrowersyjna, ponieważ zgodnie z planem budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, przez działkę miała przebiegać linia kolei szybkich prędkości Warszawa–CPK, na tej ziemi powstać miało także miasteczko przemysłowo-magazynowo-usługowe związane z funkcjonowaniem CPK. Z uwagi na te plany wartość działki mogła wzrosnąć nawet do 400 mln zł.
Sprawę nagłośniła Wirtualna Polska, która podała, że zanim w Ministerstwie Rolnictwa zapadły decyzje ws. wydania zgody na sprzedaż działki, minister Telus odwiedzał spółkę Dawtona. W kampanii wyborczej przed wyborami parlamentarnymi zakupił też od tej firmy, po atrakcyjnej cenie, tubki z musem owocowym, swoim wizerunkiem i hasłem „daj plusa na Telusa”.
WP podała, że właściciel spółki Dawtona Andrzej Wielgomas w 2023 r. spotykał się w Ministerstwie Rolnictwa z ministrem Robertem Telusem i wiceministrem Rafałem Romanowskim, a także ówczesnym szefem KOWR Waldemarem Humięckim. Po publikacjach mediów wszyscy trzej zostali przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zawieszeni w prawach członków Prawa i Sprawiedliwości.
Gdy sprawa sprzedaży działki zrobiła się głośna, politycy PiS zaczęli krytykować rząd Donalda Tuska za to, że przez dwa lata nie podjął działań w celu odzyskania terenu, choć zapisy aktu notarialnego miały umożliwiać taki odkup. Wskazywali również, że prokuratura zajęła się sprawą dopiero po publikacji portalu, choć odpowiednie doniesienie do prokuratury zostało złożone w lipcu, po 600 dniach od sprzedaży działki.
W związku ze sprawą doszło do dymisji w obecnym KOWR. Niedawno po spotkaniu obecnego ministra rolnictwa Stefana Krajewskiego, obecnego szefa KOWR Henryka Smolarza i Piotra Wielgomasa, doszło do porozumienia ws. odsprzedaży działki przez wiceprezesa firmy Dawtona po cenie jej nabycia.
Politycy PiS sugerowali wcześniej, że opieszałość rządzących w kwestii prób odzyskania działki mogła wynikać z tego, że firma Dawtona była jednym z partnerów Campusu Polska Rafała Trzaskowskiego, miała też wpłacić pieniądze na jego fundusz wyborczy w kampanii prezydenckiej.
W środę Wirtualna Polska podała, że politycy Koalicji Obywatelskiej zaangażowani w Campus Polska od kilku tygodni unikają odpowiedzi na pytanie, ile Dawtona przeznaczyła na Campus Polska. Niejasne są także inne aspekty sprawy. „Wciąż nie wiemy, dlaczego Maciej Lasek, odpowiedzialny za budowę Centralnego Portu Komunikacyjnego, oraz zarząd budującej go spółki tak długo zwlekali z zawiadomieniem prokuratury w tej sprawie. Zrobili to dopiero w lipcu 2025 r., niemal 600 dni po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska” – czytamy.
W tekście zaznaczono, iż po publikacji na temat sprzedaży działki Maciej Lasek tłumaczył, że zawiadamianie prokuratury trwało tak długo, ponieważ sprawa była złożona i trzeba było wynająć zewnętrzną kancelarię. Polityk nie ujawnił, kiedy i jaką kancelarię wybrano ani czy on odegrał w tym jakąś rolę. Gdy sprawa działki w Zabłotni stała się głośna, zawiadomienie prokuratury zabrało Wodom Polskim cztery dni, a Ministerstwu Rolnictwa – dziesięć.
WP napisała, że według informacji z Ministerstwa Infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. CPK Maciej Lasek został poinformowany o sprzedaży działki w Zabłotni przez KOWR 5 kwietnia 2024 r. W publikacji czytamy, że w tym czasie Lasek wielokrotnie w mediach wypowiadał się na temat audytów dotyczących planowania budowy CPK, ale o działce sprzedanej wiceprezesowi Dawtony nie wspomniał. Nie zrobił tego też pod koniec czerwca 2024 r., gdy rząd na konferencji prasowej przedstawił nową koncepcję CPK i rozbudowy kolei, ani na początku lipca tego samego roku, gdy został wiceministrem infrastruktury.
Wirtualna Polska podała, że politycy koalicji rządzącej, Rafał Trzaskowski i Sławomir Nitras, spotykali się z przedstawicielami Dawtony, a firma została sponsorem Campusu Polska, imprezy, której inicjatorami byli Trzaskowski i Nitras (formalnie organizatorem Campusu jest Fundacja Campus Polska). „Paweł Wielgomas i jego ojciec Andrzej wpłacili w sumie 130 tys. zł na fundusz wyborczy Rafała Trzaskowskiego przed wyborami prezydenckimi w 2025 r.” – czytamy.
W sierpniu 2024 r. Maciej Lasek wystąpił na Campusie, wziął udział w panelu dotyczącym infrastruktury transportowej. „Na tej samej imprezie w formie poczęstunku pojawiają się... owocowe tubki produkowane przez Dawtonę. Analogiczne jak te, które na potrzeby kampanii zamawiali sobie politycy PiS” – podała WP.
Portal zaznaczył, że Fundacja Campus Polska nie ujawniła, ile pieniędzy otrzymała od Dawtony. Z tekstu wynika, że na pytania o wsparcie Campusu przez Dawtonę nie odpowiedzieli (lub odsyłali do władz fundacji) politycy kojarzeni z imprezą: Rafał Trzaskowski (prezydent Warszawy), Sławomir Nitras (poseł, były minister sportu), Barbara Nowacka (minister edukacji), Katarzyna Lubnauer (wiceminister edukacji) i Adam Szłapka (rzecznik rządu, były minister ds. europejskich).
„Podczas pracy nad tym tekstem zadzwonił do nas Sławomir Nitras. Przez 36 minut próbował odwodzić nas od pisania o związkach Campusu z Dawtoną, tłumaczyć zawiłości polskiej polityki” – napisała WP. Według tej relacji, Nitras miał zapewnić, że gdyby on albo Fundacja Campus Polska wiedzieli o sprawie działki pod CPK, to on nie zgodziłby się, by Dawtona została partnerem Campusu. – Myśmy po prostu nie mieli o tym bladego pojęcia. Bladego pojęcia nie mieliśmy – brzmi cytowana wypowiedź Nitrasa.
