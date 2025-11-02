Kolejny atak amerykańskich wojsk na łódź na Karaibach. Pete Hegseth: będziemy ich śledzić, namierzać, ścigać i zabijać

Hegseth stwierdził, że w operacji, przeprowadzonej na wodach międzynarodowych, zginęło trzech mężczyzn, których określił jako „narkoterrorystów”. Dodał, że w ataku nie ucierpiały żadne siły amerykańskie.

Hegseth, powołując się na amerykański wywiad, stwierdził, że łódź „przewoziła narkotyki” i „płynęła znanym szlakiem przemytu narkotyków”. Do wpisu załączył nagranie wideo z ataku, oznaczone jako „niejawne”.

„Ci narkoterroryści sprowadzają narkotyki na nasze brzegi, żeby zatruć Amerykanów w kraju – i im się to nie uda. Departament potraktuje ich DOKŁADNIE tak, jak potraktowaliśmy Al-Kaidę. Będziemy ich nadal śledzić, namierzać, ścigać i zabijać” – napisał Hegseth.