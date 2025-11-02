Kolejny atak amerykańskich wojsk na łódź na Karaibach. Pete Hegseth: będziemy ich śledzić, namierzać, ścigać i zabijać

Aktualizacja: 02.11.2025 11:39 Publikacja: 02.11.2025 10:08
Pete Hegseth
Foto: Reuters/Hasnoor Hussain
Hegseth stwierdził, że w operacji, przeprowadzonej na wodach międzynarodowych, zginęło trzech mężczyzn, których określił jako „narkoterrorystów”. Dodał, że w ataku nie ucierpiały żadne siły amerykańskie.
Hegseth, powołując się na amerykański wywiad, stwierdził, że łódź „przewoziła narkotyki” i „płynęła znanym szlakiem przemytu narkotyków”. Do wpisu załączył nagranie wideo z ataku, oznaczone jako „niejawne”.
„Ci narkoterroryści sprowadzają narkotyki na nasze brzegi, żeby zatruć Amerykanów w kraju – i im się to nie uda. Departament potraktuje ich DOKŁADNIE tak, jak potraktowaliśmy Al-Kaidę. Będziemy ich nadal śledzić, namierzać, ścigać i zabijać” – napisał Hegseth.
Czytaj więcej
Prezydent USA Donald Trump poinformował, że Stany Zjednoczone zaatakowały kolejną małą łódź, któr...
Sobotni atak to piętnasty znany atak wojsk USA na jednostkę, które – jak podano – miały przewozić narkotyki od czasu rozpoczęcia przez administrację Trumpa operacji antynarkotykowej na początku września. Ataki, przeprowadzone na Karaibach i Oceanie Spokojnym, pochłonęły łącznie 64 ofiary śmiertelne – przypomina CNN.
Pojawiły się jednak wątpliwości, czy każdy z zaatakowanych statków rzeczywiście przewoził narkotyki przeznaczone dla USA i czy w ogóle zmierzał do Stanów Zjednoczonych.
Czytaj więcej
Dwa ciężkie amerykańskie bombowce strategiczne B-1 odbyły lot w pobliżu wybrzeży Wenezueli, nieco...
Prezydent Donald Trump uzasadniał ataki jako konieczną eskalację działań mających na celu powstrzymanie napływu narkotyków do USA. Twierdził, że Ameryka jest zaangażowana w „konflikt zbrojny” z kartelami narkotykowymi, powołując się na tę samą podstawę prawną, z której skorzystała administracja George W. Busha, wypowiadając wojnę terroryzmowi po atakach z 11 września 2001 r. na World Trade Center i Pentagon.
CNN podkreśla, że legalność ataków amerykańskich wojsk na jednostki na Karaibach i Oceanie Spokojnym wzbudza wiele kontrowersji, ponieważ pozostaje przedmiotem sporu. Prawnicy wojskowi byli nieobecni podczas ostatnich spotkań w Kongresie, które dotyczyły tego tematu.
Telewizja CNN podkreśla, że ustawodawcy, zwłaszcza demokratyczni, domagają się więcej danych dotyczących skuteczności operacji.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Hegseth stwierdził, że w operacji, przeprowadzonej na wodach międzynarodowych, zginęło trzech mężczyzn, których określił jako „narkoterrorystów”. Dodał, że w ataku nie ucierpiały żadne siły amerykańskie.
Hegseth, powołując się na amerykański wywiad, stwierdził, że łódź „przewoziła narkotyki” i „płynęła znanym szlakiem przemytu narkotyków”. Do wpisu załączył nagranie wideo z ataku, oznaczone jako „niejawne”.
Wojna Władimira Putina z Ukrainą coraz bardziej odstrasza Indie i zniechęca do rosyjskich surowców. Największa d...
Wielu kierowców marzy o jednej oponie zimowej, która sprawdzi się w każdych warunkach – od śniegu po mokry asfalt, od miejskich ulic po autostrady. Goodyear, tworząc model UltraGrip Performance 3, postanowił zbliżyć się do tego ideału, łącząc w jednej konstrukcji cechy, których zazwyczaj trzeba szukać w różnych produktach.
Premier Węgier Viktor Orbán opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym ostro skrytykował polskiego p...
Donald Trump krótko odpowiedział na pytanie dziennikarzy o to, czy doniesienia o rozważanym ataku Stanów Zjednoc...
Chiny i Ameryka zdecydowały się na zawieszenie broni. Na czyją korzyść będzie teraz grał czas?
To najszybciej rozwijający się segment kurierskiego rynku, który zmienia nie tylko handel detaliczny, ale i nasze przyzwyczajenia oraz wygląd miast.
Anita Atkinson – zagorzała monarchistka i posiadaczka jednej z największych na świecie kolekcji pamiątek związan...
To program dla managerów, który łączy strategiczne spojrzenie na przyszłość zarządzania z konkretnymi narzędziami i umiejętnościami potrzebnymi do wykorzystania potencjału AI.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas