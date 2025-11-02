Rzeczpospolita
Kolejny atak amerykańskich wojsk na łódź na Karaibach. Pete Hegseth: będziemy ich śledzić, namierzać, ścigać i zabijać

„Dziś, na polecenie prezydenta Trumpa, Departament Wojny przeprowadził atak na kolejną jednostkę przemytniczą narkotyków (...) na Karaibach” - poinformował we wpisie w serwisie X sekretarz obrony Stanów Zjednoczonych Pete Hegseth.

Publikacja: 02.11.2025 10:08

Pete Hegseth

Pete Hegseth

Foto: Reuters/Hasnoor Hussain

Bartosz Lewicki

Hegseth stwierdził, że w operacji, przeprowadzonej na wodach międzynarodowych, zginęło trzech mężczyzn, których określił jako „narkoterrorystów”. Dodał, że w ataku nie ucierpiały żadne siły amerykańskie.

Hegseth, powołując się na amerykański wywiad, stwierdził, że łódź „przewoziła narkotyki” i „płynęła znanym szlakiem przemytu narkotyków”. Do wpisu załączył nagranie wideo z ataku, oznaczone jako „niejawne”. 

„Ci narkoterroryści sprowadzają narkotyki na nasze brzegi, żeby zatruć Amerykanów w kraju – i im się to nie uda. Departament potraktuje ich DOKŁADNIE tak, jak potraktowaliśmy Al-Kaidę. Będziemy ich nadal śledzić, namierzać, ścigać i zabijać” – napisał Hegseth. 

Piętnasty atak w ramach kampanii antynarkotykowej Donalda Trumpa

Sobotni atak to piętnasty znany atak wojsk USA na jednostkę, które – jak podano – miały przewozić narkotyki od czasu rozpoczęcia przez administrację Trumpa operacji antynarkotykowej na początku września. Ataki, przeprowadzone na Karaibach i Oceanie Spokojnym, pochłonęły łącznie 64 ofiary śmiertelne – przypomina CNN. 

Pojawiły się jednak wątpliwości, czy każdy z zaatakowanych statków rzeczywiście przewoził narkotyki przeznaczone dla USA i czy w ogóle zmierzał do Stanów Zjednoczonych.

Prezydent Donald Trump uzasadniał ataki jako konieczną eskalację działań mających na celu powstrzymanie napływu narkotyków do USA. Twierdził, że Ameryka jest zaangażowana w „konflikt zbrojny” z kartelami narkotykowymi, powołując się na tę samą podstawę prawną, z której skorzystała administracja George W. Busha, wypowiadając wojnę terroryzmowi po atakach z 11 września 2001 r. na World Trade Center i Pentagon.

Kontrowersje wokół amerykańskich ataków na Karaibach i Oceanie Spokojnym

CNN podkreśla, że legalność ataków amerykańskich wojsk na jednostki na Karaibach i Oceanie Spokojnym wzbudza wiele kontrowersji, ponieważ pozostaje przedmiotem sporu. Prawnicy wojskowi byli nieobecni podczas ostatnich spotkań w Kongresie, które dotyczyły tego tematu. 

Telewizja CNN podkreśla, że ustawodawcy, zwłaszcza demokratyczni, domagają się więcej danych dotyczących skuteczności operacji. 

