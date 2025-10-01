Posłanka stwierdziła też, że z „całego serca kibicuje Szymonowi” w staraniach o stanowisko w ONZ. – Wiem, że to jest ten obszar, w którym on się odnajduje najlepiej, bo zawsze działał tak, żeby na świecie było mniej cierpienia – wyjaśniła.

Na pytanie o przyszłą rolę Hołowni w Polsce 2050 Oliwiecka odparła, że „zawsze będzie to rola kluczowa i podstawowa”. – Bo Polska 2050 istnieje według wartości, które Szymon komunikował, do których my dołączyliśmy, więc mam nadzieję, że będzie takim zawsze strażnikiem tych wartości, tego dialogu, rozmowy, budowania mostów, łączenia ludzi, stawania po stronie obywatela, a nie koncernów. (...) To nie jest tak, że Szymon Hołownia odchodzi w tej chwili z partii. Absolutnie nie. On zapowiedział, że w styczniu nie wystartuje w wyborach na przewodniczącego. Natomiast tak troszeczkę żartem mówimy, że zawsze będzie marszałkiem naszych serc – wyjaśniła.

Jeżeli proces kończy się tym, że liderki życzą sobie powodzenia, rozmawiają, umawiają się na współpracę, to to chyba jest dobre, prawda? Gorzej by było, gdyby to się kończyło jakimś rozłamem. Ale takich deklaracji, takich intencji ja nie widzę u posłów Barbara Oliwiecka o rywalizacji między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a Pauliną Hennig-Kloską o rekomendację na stanowisko wicepremiera

Barbara Oliwiecka o Szymonie Hołowni: Chciałabym, aby nadal był przewodniczącym

W kontekście przyszłego przywódcy ugrupowania Oliwiecka wskazała na „dwie świetne liderki” – Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, ministrę funduszy i polityki regionalnej oraz Paulinę Hennig-Kloskę, ministrę środowiska. – Myślę, że jeszcze parę osób może się zgłosić, więc będziemy mieć tak jak zawsze w naszej partii demokratyczny proces, dyskusje, rozmowy. Nasz klub parlamentarny jest bardzo rozdyskutowany, demokratyczny. Tego nie ma w innych klubach. To jest dla nas wartość, demokracja, dyskusja, rozmowa – podkreśliła.

Oliwiecka była dopytywana, czy politycy Polski 2050 nie są zawiedzeni tym, co się dzieje z ich ugrupowaniem. – Ja nie jestem zawiedziona ani rozczarowana. Osobiście bardzo bym chciała, żeby Szymon był przewodniczącym, ale też wiem, że są pewne etapy. Szymon Hołownia tak działa. Zakładał organizacje pozarządowe, zakładał fundacje, pomagał ludziom. I to jest lider właśnie, który szkoli. On nie zawłaszcza organizacji. Zbudował Polskę 2050. Najpierw stowarzyszenie, w zasadzie najpierw strategię, czyli ten think tank, potem partię. Zbudował Trzecią Drogę z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Był dwa lata marszałkiem, wykonał ogromną pracę w Sejmie, zmienił naprawdę Sejm. Teraz czas na inne, inne rzeczy, inne projekty – wyjaśniła.

Posłanka dodała, że gdyby Hołownia ubiegał się ponownie o stanowisko przewodniczącego partii „miałby jej głos”. – I myślę, że miałby też głos większości członków partii, prawie wszystkich, gdyby kandydował – zapewniła.