Wydarzenia
Barbara Oliwiecka: Prawie wszyscy członkowie Polski 2050 poparliby Szymona Hołownię

Szymon Hołownia zawsze działał tak, żeby na świecie było mniej cierpienia - mówiła w rozmowie z Joanną Ćwiek-Świdecką posłanka Polski 2050 Barbara Oliwiecka.

Publikacja: 01.10.2025 11:49

Barbara Oliwiecka

Barbara Oliwiecka

Foto: TV.RP.PL

Artur Bartkiewicz

– Przechodzimy proces zmian, ale jesteśmy zmotywowani do pracy – tak posłanka Polski 2050 Barbara Oliwiecka odpowiedziała na pytanie o to, jakie nastroje panują obecnie w Polsce 2050. W weekend przewodniczący partii, marszałek Sejmu Szymon Hołownia zapowiedział, że nie będzie ubiegał się ponownie o stanowisko lidera partii. Z kolei w poniedziałek Hołownia poinformował, że ubiega się o stanowisko Wysokiego Komisarza ds. Uchodźców. Jeśli zostanie wyznaczony na tę funkcję, zniknie z polskiej polityki na 5 albo nawet 10 lat (kadencja Wysokiego Komisarza trwa pięć lat, stanowisko to można zajmować przez maksymalnie dwie kadencje). 

Barbara Oliwiecka: Polska 2050 istnieje dzięki wartościom komunikowanym przez Szymona Hołownię

Posłanka przyznała, że „dużo zostało komunikowane w tym tygodniu”. Dodała jednak, że „to nie są rzeczy zaskakujące”. Jak mówiła, chociaż wiadomość o tym, że Hołownia nie będzie już stał na czele partii „jest przykra”, to jednak „nie zaskoczyła”, ponieważ „Szymon Hołownia od początku mówił, że to nie ma być partia jednego lidera”.

Czytaj więcej

Marszałek Sejmu Szymon Hołownia (L) i przewodniczący komisji Ryszard Petru (P) na posiedzeniu sejmow
Polityka
Rozpoczyna się wewnętrzna kampania w Polsce 2050. Ryszard Petru chce zastąpić Szymona Hołownię

– Chcemy zmienić coś na scenie politycznej – podkreśliła Oliwiecka. Jak dodała, inne partie w Polsce mają charakter wodzowski, a ich liderom trudno jest oddać władzę. – I z tego schematu my zawsze chcieliśmy się wyłamać – mówiła. Oliwiecka stwierdziła, że Szymon Hołownia „oczywiście jest tą osobą, która scala” członków partii, ale proces zmiany przywódcy Polski 2050 określiła jako „naturalny i demokratyczny”. 

Posłanka stwierdziła też, że z „całego serca kibicuje Szymonowi” w staraniach o stanowisko w ONZ. –&nbsp;Wiem, że to jest ten obszar, w którym on się odnajduje najlepiej, bo zawsze działał tak, żeby na świecie było mniej cierpienia – wyjaśniła. 

Na pytanie o przyszłą rolę Hołowni w Polsce 2050 Oliwiecka odparła, że „zawsze będzie to rola kluczowa i podstawowa”. – Bo Polska 2050 istnieje według wartości, które Szymon komunikował, do których my dołączyliśmy, więc mam nadzieję, że będzie takim zawsze strażnikiem tych wartości, tego dialogu, rozmowy, budowania mostów, łączenia ludzi, stawania po stronie obywatela, a nie koncernów. (...) To nie jest tak, że Szymon Hołownia odchodzi w tej chwili z partii. Absolutnie nie. On zapowiedział, że w styczniu nie wystartuje w wyborach na przewodniczącego. Natomiast tak troszeczkę żartem mówimy, że zawsze będzie marszałkiem naszych serc – wyjaśniła. 

Jeżeli proces kończy się tym, że liderki życzą sobie powodzenia, rozmawiają, umawiają się na współpracę, to to chyba jest dobre, prawda? Gorzej by było, gdyby to się kończyło jakimś rozłamem. Ale takich deklaracji, takich intencji ja nie widzę u posłów

Barbara Oliwiecka o rywalizacji między Katarzyną Pełczyńską-Nałęcz a Pauliną Hennig-Kloską o rekomendację na stanowisko wicepremiera

Barbara Oliwiecka o Szymonie Hołowni: Chciałabym, aby nadal był przewodniczącym

W kontekście przyszłego przywódcy ugrupowania Oliwiecka wskazała na „dwie świetne liderki” – Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz, ministrę funduszy i polityki regionalnej oraz Paulinę Hennig-Kloskę, ministrę środowiska. – Myślę, że jeszcze parę osób może się zgłosić, więc będziemy mieć tak jak zawsze w naszej partii demokratyczny proces, dyskusje, rozmowy. Nasz klub parlamentarny jest  bardzo rozdyskutowany, demokratyczny. Tego nie ma w innych klubach. To jest dla nas wartość, demokracja, dyskusja, rozmowa – podkreśliła. 

Oliwiecka była dopytywana, czy politycy Polski 2050 nie są zawiedzeni tym, co się dzieje z ich ugrupowaniem. – Ja nie jestem zawiedziona ani rozczarowana. Osobiście bardzo bym chciała, żeby Szymon był przewodniczącym, ale też wiem, że są pewne etapy. Szymon Hołownia tak działa. Zakładał organizacje pozarządowe, zakładał fundacje, pomagał ludziom. I to jest lider właśnie, który szkoli. On nie zawłaszcza organizacji. Zbudował Polskę 2050. Najpierw stowarzyszenie, w zasadzie najpierw strategię, czyli ten think tank, potem partię. Zbudował Trzecią Drogę z Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem. Był dwa lata marszałkiem, wykonał ogromną pracę w Sejmie, zmienił naprawdę Sejm. Teraz czas na inne, inne rzeczy, inne projekty – wyjaśniła.

Posłanka dodała, że gdyby Hołownia ubiegał się ponownie o stanowisko przewodniczącego partii „miałby jej głos”. – I myślę, że miałby też głos większości członków partii, prawie wszystkich, gdyby kandydował – zapewniła. 

Oliwiecką pytano też, czy fakt, iż Pełczyńska-Nałęcz uzyskała rekomendację klubu parlamentarnego na stanowisko wicepremiera większością jedynie dwóch głosów oznacza, że klub jest podzielony (o rekomendację starała się też Paulina Hennig-Kloska). – To znaczy, że mamy zdrowy demokratyczny klub. Że ludzie nie boją się wyrażać swojego zdania. Jeżeli proces kończy się tym, że liderki życzą sobie powodzenia, rozmawiają, umawiają się na współpracę, to chyba jest dobre, prawda? Gorzej by było, gdyby to się kończyło jakimś rozłamem. Ale takich deklaracji, takich intencji ja nie widzę u posłów – przekonywała. 

Polityka Partie Polityczne Osoby Szymon Hołownia Sejm Polska 2050

