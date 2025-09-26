– To Koalicja Obywatelska wprowadza nocny zakaz sprzedaży (alkoholu), i idzie znacznie dalej, bo wprowadza cały program bezpiecznej nocy w Warszawie – przekonywał Kierwiński. – To radni KO prosili pana prezydenta (Warszawy Rafała Trzaskowskiego), aby przyspieszyć ten pilotaż, dotyczący dwóch pierwszych, najbardziej problemowych dzielnic. I to rozpocznie się szybciej. Wprowadzamy program redukcji punktów sprzedaży alkoholu, mapę zagrożeń, więcej patroli straży miejskiej. To, co zaproponowali radni jest dalej idące od tego, co chciały ruchy miejskie – przekonywał Kierwiński.

Marcin Kierwiński: wycofanie projektu Rafała Trzaskowskiego „po rozmowach z radnymi”

Kierwiński stwierdził, że komunikacyjnie „źle ta sprawa wypadła”. – Chcę bardzo jasno powiedzieć, że program bezpiecznej nocy, który zaproponowali radni, nie jest kwestia tego, co się zdarzyło w czwartek (radni przyjęli 18 września uchwały w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ), tylko to jest program przygotowywany od kilku tygodni przez radnych - mówił Kierwiński.

– Jak słyszę niektórych polityków opozycji, który mówią, że to Platforma zablokowała (zakaz dotyczący) nocnej sprzedaży alkoholu, to mówię: nie, to nieprawda. To Platforma wprowadza. To Platforma wprowadza to realnie w dwóch najbardziej zagrożonych dzielnicach. To jest fakt – przekonywał.