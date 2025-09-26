Rzeczpospolita
Wydarzenia
Marcin Kierwiński o nocnym zakazie sprzedaży alkoholu w Warszawie. „Źle ta sprawa wypadła”

- To nie jest kwestia porażki, to jest kwestia tego, że nie potrafiliśmy dotrzeć z naszym przekazem do wyborców. W tej sprawie jest bardzo wiele kłamstw i nieprawd - powiedział w TVN24 o chaosie informacyjnym dotyczącym nocnej prohibicji w stolicy szef MSWiA Marcin Kierwiński, sekretarz generalny i szef warszawskich struktur Platformy Obywatelskiej.

Publikacja: 26.09.2025 08:59

Marcin Kierwiński

Marcin Kierwiński

Foto: PAP/Piotr Nowak

Bartosz Lewicki

– To Koalicja Obywatelska wprowadza nocny zakaz sprzedaży (alkoholu), i idzie znacznie dalej, bo wprowadza cały program bezpiecznej nocy w Warszawie – przekonywał Kierwiński. – To radni KO prosili pana prezydenta (Warszawy Rafała Trzaskowskiego), aby przyspieszyć ten pilotaż, dotyczący dwóch pierwszych, najbardziej problemowych dzielnic. I to rozpocznie się szybciej. Wprowadzamy program redukcji punktów sprzedaży alkoholu, mapę zagrożeń, więcej patroli straży miejskiej. To, co zaproponowali radni jest dalej idące od tego, co chciały ruchy miejskie – przekonywał Kierwiński. 

Podczas ostatniej sesji radni Warszawy odrzucili projekty w sprawie nocnej prohibicji
Warszawa
Nocna prohibicja jednak będzie. Trzaskowski ogłasza dwuetapowy plan po „aferze alkoholowej"

Marcin Kierwiński: wycofanie projektu Rafała Trzaskowskiego „po rozmowach z radnymi”

Kierwiński stwierdził, że komunikacyjnie „źle ta sprawa wypadła”. – Chcę bardzo jasno powiedzieć, że program bezpiecznej nocy, który zaproponowali radni, nie jest kwestia tego, co się zdarzyło w czwartek (radni przyjęli 18 września uchwały w sprawie pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ), tylko to jest program przygotowywany od kilku tygodni przez radnych - mówił Kierwiński. 

– Jak słyszę niektórych polityków opozycji, który mówią, że to Platforma zablokowała (zakaz dotyczący) nocnej sprzedaży alkoholu, to mówię: nie, to nieprawda. To Platforma wprowadza. To Platforma wprowadza to realnie w dwóch najbardziej zagrożonych dzielnicach. To jest fakt – przekonywał. 

Świadectwem głębokiego kryzysu politycznego jest to, że Donald Tusk rozgrywał lokalną warszawską pol
felietony
Estera Flieger: Platforma Obywatelska jest niereformowalna
Pytany o wycofanie pierwotnego projektu Rafała Trzaskowskiego, Kierwiński powiedział, że ten ruch został wykonany „po rozmowach z radnymi, że przedstawiamy szerszy projekt”.  – Ja bardzo uważnie słucham tej dyskusji. Jak słyszę te populistyczne głosy, że sama nocna prohibicja rozwiązuje problem, to mogę z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że to nieprawda. Jest problem nocnego spożycia alkoholu i problem bezpieczeństwa. To, co zaproponowała Koalicja Obywatelska, idzie znacznie, znacznie dalej. Natomiast prawda jest taka, że nie potrafiliśmy się z tym przebić – ocenił szef warszawskich struktur PO. 

Nocny zakaz sprzedaży alkoholu na razie w Śródmieściu i na Pradze-Północ

Dodał, że „bardzo wiele miast wprowadzało ten zakaz etapami”. – Nie jest to nic nadzwyczajnego, że Warszawa także etapami będzie wprowadzać ten program – przekonywał Kierwiński. – Chcę to bardzo jasno powiedzieć, to była wspólna decyzja, decyzja pana prezydenta (Rafała Trzaskowskiego) i radnych Koalicji Obywatelskiej. Uważam, że ten program, który zaproponowali radni, to jest dobry program, który przyniesie efekty – stwierdził. 

Radna Marta Szczepanska (P) podczas konferencji prasowej w Sejmie w Warszawie, 23 bm. Włodzimierz Cz
Przemysł spożywczy
Wyścig na zakazy dla alkoholu. Ustawa Lewicy już w Sejmie, Polski 2050 w czwartek

Kierwiński powiedział, że sam zakaz nocnej sprzedaży alkoholu, jego zdaniem, „nie rozwiąże problemu”. – Chcemy realnie to zrobić, a „etapowość” tego była ustalona od samego początku – stwierdził Kierwiński.

Pytany o powszechny, ogólnopolski program zakazujący nocnej sprzedaży alkoholu, Kierwiński powiedział, że to będzie decyzja posłów. – Uważam, że na przykład zakaz reklamy produktów alkoholowych jest jak najbardziej zasadny - mówił. - Natomiast tę decyzję (o zakazie nocnej sprzedaży) oddałbym samorządom – powiedział. 

O rozmowach z premierem Donaldem Tuskiem w sprawie decyzji radnych, Kierwiński powiedział, że takie rozmowy „nie zajmowały dużo czasu”. 

W miniony czwartek, 18 września, radni przyjęli zaproponowane przez klub KO uchwały, dotyczące m.in. pilotażowego wprowadzenia nocnej prohibicji w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Wcześniej prezydent Warszawy wycofał swój projekt dotyczący wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu w nocy w całym mieście.

W latach 2018-2024 nocną prohibicję wprowadziło ok. 180 gmin w Polsce. W czerwcu tego roku nocną prohibicję w sezonie turystycznym wprowadziło Giżycko. W lipcu takie przepisy wprowadzono w Słupsku, a na początku sierpnia w Szczecinie. W Gdańsku nocna prohibicja zaczęła obowiązywać od początku września.

Sondaż. Polacy o nocnej prohibicji

Sondaż. Polacy o nocnej prohibicji

Foto: Infografika PAP

Polityka Rząd Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) Miejsca Polska Osoby Marcin Kierwiński Rafał Trzaskowski Warszawa

