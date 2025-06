Po wyborach prezydenckich Joanna Mucha mówiła o zapowiadanej przez premiera rekonstrukcji rządu. Pytana w TOK FM o możliwość ponownego połączeniu Ministerstwa Edukacji Narodowej z Ministerstwem Nauki, odpowiadała, że nie zna takich planów. - To są plany, które są u pana premiera Donalda Tuska. Natomiast to też wymaga oczywiście przeprowadzenia ustawy działowej, więc będzie tutaj jeszcze ta kwestia - komentowała.

– Jestem absolutnie za tym, żeby rząd był mniejszy i bardziej zwinny. Jeśli będzie to oznaczało, że ja mam przenieść się do innych prac, to naprawdę jest bardzo dużo pracy do wykonania również na niwie poselskiej – oceniła posłanka.

Po pierwszej turze wyborów, w których lider jej ugrupowania Szymon Hołownia zdobył 4,99 proc. głosów, Mucha wskazywała, że błędem koalicji rządzącej było niepokazywanie „destrukcyjnej roli Andrzeja Dudy”. - Ludzie często nie mają świadomości, że nawet uchwalając różnego rodzaju ustawy, proces legislacyjny kończy się na biurku prezydenta Andrzeja Dudy. I jeśli on wetuje nam najważniejsze ustawy, to nie jesteśmy w stanie nic zrobić - wskazywała.

Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” Joanna Mucha planuje odejście z Polski 2050, do której dołączyła w styczniu 2021 roku. Posłanka rozważa ponowne dołączenie do Platformy Obywatelskiej. Będąc członkiem partii Donalda Tuska Mucha od listopada 2011 roku do listopada 2013 roku była ministrem sportu.