Czy Niemcy są jeszcze wyjątkowe?

Bez względu na rządy w Warszawie i Berlinie charakter relacji polsko-niemieckich przechodzi trwałą zmianę od uprzywilejowanego do twardego partnerstwa.

Publikacja: 08.08.2025 14:50

Demonstranci w Berlinie domagają się zakazu finansowania AfD (11 maja 2025 r.). Rosnąca popularność

Demonstranci w Berlinie domagają się zakazu finansowania AfD (11 maja 2025 r.). Rosnąca popularność tej partii jest jedną z konsekwencji bolesnych doświadczeń współczesnych Niemiec

Foto: Raphaelle LOGEROT/AFP

Jarosław Ćwiek-Karpowicz

Ponad trzydzieści lat temu Polska i Niemcy weszły w okres głębokich przemian społeczno-gospodarczych. Polska musiała przestawić całą gospodarkę na wolnorynkowe tory, ustanawiając demokratyczne rządy w całym państwie, Niemcy – jedynie w przyłączonej wschodniej części. Porównanie nie tylko wyzwań, ale również potencjału, jakim dysponowały oba państwa na początku transformacji, wypadało niekorzystnie dla Polski. Zjednoczone w 1990 r. Niemcy z miejsca stały się największą gospodarką w Europie i trzecią na świecie, ze średnią wartością PKB na mieszkańca przekraczającą 21 tys. dol., podczas gdy Polska plasowała się daleko poza pierwszą dwudziestką największych gospodarek, z PKB per capita zbliżającym się do 5 tys. dol.

