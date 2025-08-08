Rzeczpospolita

Plus Minus
Reklama

Czekistowski etos wiecznie żywy

Dzisiejsi czekiści zdecydowanie odrzucają ideę rewolucji, która zagraża pokagiebowskiej elicie. Zwalczają też cudze rewolucje jako niebezpieczne. Przywrócili „ducha rosyjskiego” i budują „rosyjski świat”, rzekomo bardziej sprawiedliwy niż „świat amerykański”.

Publikacja: 08.08.2025 15:00

Władimir Putin (na zdjęciu podczas obchodów Dnia FSB w 2015 r.) daje służbom do zrozumienia, że stoi

Władimir Putin (na zdjęciu podczas obchodów Dnia FSB w 2015 r.) daje służbom do zrozumienia, że stoi za nimi cała ojczyzna, a zwłaszcza elita władzy

Foto: ALEXEY DRUZHININ/SPUTNIK/AFP

Jolanta Darczewska

Książka Jolanty Darczewskiej „Zawładnąć umysłami i urządzić świat. Rosyjska strategia dywersji i dezinformacji”, ukazała się nakładem Ośrodka Studiów Wschodnich, Warszawa 2024 Tytuł i śródtytuły pochodzą od redakcji

Wrażenie ciągłości kulturowej sektora bezpieczeństwa ugruntował ideowy konstrukt czekizmu, szczególnie aktywnie popularyzowany na początku prezydentury Putina. Jako sztandarowy kulturem miał on szersze znaczenie: zakwestionował wcześniejsze narracje na temat rozpadu ZSRR i przygotował grunt pod powrót starych wzorów interpretacji rzeczywistości. Jeśli wcześniej wydarzenie to wyjaśniano przyczynami natury wewnętrznej, to od 2005 r. źródeł tej – w ocenie głowy państwa – „największej geopolitycznej katastrofy XX wieku” szukano na zewnątrz i dostrzegano je w „podstępnych knowaniach” geopolitycznych przeciwników. Ocena prezydenta była zgodna z odczuciami większości pracowników byłego KGB, którzy upadek Związku Sowieckiego przyjęli jako osobistą tragedię: w warunkach „taniego państwa” (wyrażenie Jegora Gajdara, byłego p.o. premiera) niósł on ze sobą koniec przywilejów, stabilnej i dobrze opłacanej pracy oraz dostatniego życia na wcześniejszej emeryturze. Rehabilitacja czekizmu oznaczała rehabilitację sowieckich wartości i postaw. Podawano ją ostrożnie, w sosie zaprawionym imperializmem: w oficjalnej propagandzie aparat bezpieczeństwa prezentowano jako bastion państwa, a jego przedstawicieli – czekistów – jako elitę społeczeństwa, „nową szlachtę”.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

Już za 19 zł miesięcznie przez rok

Jak zmienia się świat i Polska. Jak wygląda nowa rzeczywistość polityczna po wyborach prezydenckich. Polityka, wydarzenia, społeczeństwo, ekonomia i psychologia.

Czytaj, to co ważne.

Subskrybuj teraz! Zaloguj się
Reklama
W trwałej ondulacji w pole i do obory
Plus Minus
W trwałej ondulacji w pole i do obory
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Materiał Promocyjny
Urodzinowa oferta na Škodę Fabia w leasingu dla przedsiębiorców
Advertisement
Demonstranci w Berlinie domagają się zakazu finansowania AfD (11 maja 2025 r.). Rosnąca popularność
Plus Minus
Czy Niemcy są jeszcze wyjątkowe?
Uczestniczka jednego z protestów po sfałszowanych wyborach (Mińsk, 13 września 2020 r.). Do ich stłu
Plus Minus
Kolonia karna Białoruś
Przechodzień w Teheranie na tle plakatu pokazującego rakiety odpalane w kierunku Izraela, kwiecień 2
Plus Minus
Broń nuklearna z irańskiej mitologii
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Zyskaj smartfon Motorola Moto G35! Oferta ważna do 25.08.2025
Advertisement
Gwiazda disco polo Zenon Martyniuk
Plus Minus
Mariusz Cieślik: Mapy poparcia dla Karola Nawrockiego i popularności disco polo z grubsza się pokrywają
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Materiał Promocyjny
Nie tylko okna. VELUX Polska inwestuje w ludzi, wspólnotę i przyszłość
Reklama
Reklama
e-Wydanie