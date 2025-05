Chiny i Rosja zwierają szeregi. „Pekin stawia kropkę nad i”

Trzydniowa wizyta chińskiego przywódcy Xi Jinpinga w Rosji (7–10 maja) sama w sobie nie jest przełomem. Co prawda, na paradzie zwycięstwa w Moskwie Xi po raz ostatni był w 2015 roku (z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej), już po aneksji Krymu, ale w Rosji bywa często. W 2023 roku odwiedzał Moskwę z oficjalną wizytą, w ubiegłym roku udał się do Kazania na szczyt BRICS. Zaskakujące jest jednak to, że tym razem Chińczycy w sprawie trwającej od ponad trzech lat wojny Rosji z Ukrainą niemal w całości skopiowali punkt widzenia Kremla.

„Strony są przekonane, że dla długoterminowego i trwałego uregulowania kryzysu ukraińskiego konieczne jest wyeliminowanie jego pierwotnych przyczyn” – czytamy we wspólnym chińsko-rosyjskim oświadczeniu. Mówiąc o „pierwotnych przyczynach konfliktu”, Putin ma na myśli nadanie językowi rosyjskiemu nad Dnieprem statusu państwowego, powrót do Ukrainy prorosyjskich partii politycznych i kremlowskich mediów, przywrócenie potęgi rosyjskiej Cerkwi i – co najważniejsze – zamknięcie na zawsze drzwi do NATO dla Ukrainy.

Dotychczas Chińczycy starali się unikać jednoznacznych stwierdzeń, ale tym razem Xi Jinping najwyraźniej podpisał się pod najważniejszymi postulatami Rosji.

– Chińczycy popierali Rosję od początku wojny na Ukrainie, tylko bardziej się krygowali i nie stawiali kropki nad „i”. Teraz już mniej się krygują, coraz bardziej otwarcie popierają narrację rosyjską – mówi „Rzeczpospolitej” prof. Michał Lubina z Instytutu Bliskiego i Dalekiego Wschodu Uniwersytetu Jagiellońskiego.