W Kijowie uważają, że Kreml i tak obecnie nie ma wyjścia i musi wiązać się z Chinami, ponieważ nie otrzyma od USA tego, czego chce, czyli panowania nad całą Ukrainą. – Ponadto Chińczyk będzie dążył do wyjaśnienia poziomu ambicji Kremla. Dokładniej mówiąc chodzi o gotowość do prowadzenia wojny przez Rosję (…). Xi chce zobaczyć na przykład, czy Rosja planuje napad na Unię Europejską lub NATO. Czy Rosja szykuje jakieś prowokacje z terenu Białorusi „pod cudzą flagą”? I gdzie w tym jest miejsce dla Chin – mówi ukraiński analityk Witalij Kułyk.

Parada Władimira Putina jako antyzachodnia demonstracja

Jednocześnie Xi wystąpi w rodzaju roli księgowego. – Jego wizyta będzie miała zupełnie merkantylny cel, rozwiązania problemów od współpracy wojskowo-technicznej po jakieś tam umowy handlowe. (…) A ponadto dokona podsumowania dotychczasowego handlu i przerwie go w tych dziedzinach, w których Chiny nie otrzymują należytego zysku – dodaje.

Pozostali goście putinowskiej parady – spoza terenu byłego ZSRR – będą jednak chcieli zademonstrować swoją antyzachodnią pozycję. – Pokazać, że rozpada się zachodni pogląd, według którego to Zachód rządzi światem – opisuje to jeden z afrykańskich dziennikarzy. Nie wiadomo tylko, jakie formy przybierze ta antyzachodnia demonstracja w Moskwie.

Na pewno obecność przywódców będzie pokazem przełamania zachodniej izolacji Rosji. „Każdy uścisk dłoni, każde puste krzesło na trybunach będzie miało znaczenie” - opisuje jeden z arabskich publicystów. A puste będzie miejsce dla przywódcy komunistycznej Korei Kim Dzong Una, którego żołnierze walczyli przeciw Ukraińcom.

Na razie kilkudziesięciu przywódców przyjeżdża z pewnymi przeszkodami do rosyjskiej stolicy. Od niedzieli trwają masowe ataki ukraińskich dronów na Rosję. W zagrożonych miastach zamykane są przede wszystkim lotniska, co doprowadziło do tego, że do środy rano odwołano kilkaset lotów i nie mniej niż 60 tys. podróżnych w całej Rosji odczuło skutki ukraińskich ataków.