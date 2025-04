Protesty na prowincji z powodu zawalenia się ściany szkoły. Trzech uczniów nie żyje

W tym samym mniej więcej czasie trwały burzliwe protesty w odległym od stolicy i śródziemnomorskich kurortów miasteczku Mezuna, kilkadziesiąt kilometrów od Sidi Bu Zajd.

Zapłonem do buntu w Mezunie była katastrofa budowlana. Zawaliła się ściana miejscowej szkoły, trzech uczniów straciło życie. Wśród nich 18-letni Mohamed Amin Masadi, któremu wróżono karierę piłkarską. On może stać się symbolem nowej rewolucji, jeżeli do niej dojdzie. Prawie nikt jej jednak nie chce, bo rewolucja się w Tunezji źle kojarzy.

Na początku zeszłego tygodnia protestujący zablokowali drogi dojazdowe do Mezuny, palili opony. O wydarzeniach wiadomo niewiele, głównie z doniesień francuskiej agencji AFP. Zarzuty pod adresem władz były takie same, jak w Sidi Bu Zajd w grudniu 2010 roku - młodzi bez koneksji nie mają nic innego do roboty niż wysiadywanie w kawiarenkach cały dzień nad jedną filiżanką. Rządzących nic nie obchodzi prowincja, nie inwestują w edukację, służbę zdrowia. Brakuje nawet wody.

- Gdy jeden z uczniów zmarł, nie można było znaleźć wody, by obmyć jego ciało przed pogrzebaniem - opowiadał dziennikarzowi AFP jeden z protestujących.

Przeciwko buntownikom władze wysłały policję i gwardię narodową, ponad sto samochodów. Wiadomo o jednym ciężko rannym młodym uczestniku starć z policją. Według doniesień arabskich mediów emigracyjnych w walkach rannych ucierpiało też wielu innych.