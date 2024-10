Dyktatura potrzebna Europie. Tunezja po wyborach prezydenckich

Drugi, Zuhair Maghzawi, zapewniał, że opuścił już obóz prezydencki i jest przeciwnikiem przywódcy. – W rzeczywistości Maghzawi jest rywalem Saieda, tak jak Miedwiediew był rywalem Putina – mówi „Rzeczpospolitej” Tarek Megrisi, ekspert ds. Afryki Północnej w think tanku European Council on Foreign Relations (ECFR).

Ekspert ECFR: nawet wynik tych wyborów przypomina czasy dyktatury Ben Alego

Wielu potencjalnych kontrkandydatów Saied pozbył się wcześniej. Albo trafili za kraty, albo nie zostali dopuszczeni do wyborów z zaskakujących powodów, jak na przykład nagłe podniesienie minimalnego wieku z 35 do 40 lat, co wyeliminowało Olfę Hamdi, szefową małej partii i bizneswoman z doświadczeniem w Stanach Zjednoczonych.

– Po raz pierwszy od dziesięciu lat wybory prezydenckie nie były wolne, a ich wynik prawdopodobnie sfałszowany – podkreśla Tarek Megrisi.

Uważa, że w Tunezji znowu jest dyktatura, nawet rezultat uzyskany przez przywódcę w wyborach – około 90 proc. głosów – przypomina czasy Ben Alego.

Były szef MSZ Tunezji: nie oczekiwaliśmy żadnych zmian przed wyborami, nie oczekujemy po wyborach

Niektórzy są łaskawsi, określają Tunezję jako kraj autorytarny czy kroczący w kierunku dyktatury.