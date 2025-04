Za kampanią stoi znany z radykalnie prawicowych poglądów dziennikarz Leo Terrell, któremu Trump powierzył m.in. śledzenie przejawów antysemityzmu na wyższych uczelniach. Zaczął on swoje zadanie od Uniwersytetu Columbia w Nowym Jorku. Domagał się tu parę tygodni temu zmiany zasad rekrutacji studentów, grożąc odebraniem instytucji 400 milionów dolarów funduszy federalnych. Uczelnia ustąpiła, jednak środki nigdy już do niej nie napłynęły.

Władze zapowiedziały także wstrzymanie dotacji federalnych wartych 175 milionów dolarów dla Uniwersytetu Princeton z powodu dopuszczenia do udziału w zawodach pływackich sportowców transpłciowych. Dotacje państwa zostały również zredukowane uniwersytetom Brown, Cornell i Northwestern, a na liście kolejnych prestiżowych szkół wyższych, które mogą liczyć się z utratą dotacji publicznych, jest Stanford, University of Washington, University of Illinois Chicago oraz University of California. Łącznie aż sześćdziesiątych amerykańskich uczelni otrzymało z Białego Domu list z poleceniem wyjaśnienia oskarżeń o tolerowanie antysemityzmu.

Zyski z inwestycji fundacji uniwersyteckich mogłyby być opodatkowane nawet stawką 37 procent

Terrell ma w administracji Białego Domu potężnych sojuszników. Jednym z kluczowych jest sam wiceprezydent J.D. Vance. Kluczową postacią w tej kampanii jest również zastępca szefa urzędu prezydenckiego Stephen Miller oraz sekretarz bezpieczeństwa krajowego Kristi Noem.

Harvard jest uważany za najbogatszy uniwersytet w Stanach Zjednoczonych. Jego fundacja jest warta rekordowe 53 miliardy dolarów. Ogromna większość tych środków pochodzi jednak z darowizn na bardzo określone cele. Nie mogą one więc być użyte na bieżącą działalność uczelni, czemu służą środki federalne.

Amerykańskie uczelnie raczej nie korzystają bezpośrednio ze środków fundacji. Są one zainwestowane w bezpieczne, długoterminowe aktywa, a uniwersytety żyją z uzyskanych w ten sposób dochodów. Teraz pojawiają się jednak sygnały, że administracja Donalda Trumpa mogłaby obłożyć te zyski aż 37-procentowym podatkiem.

Jeszcze ważniejsze od utraty dochodów wydaje się jednak groźba dla niezależności badawczej uniwersytetów z powodu działań podjętych przez Biały Dom. Z tego powodu wielu czołowych naukowców już przeniosło się lub zapowiedziało, że przeniesie się na uniwersytety w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich, ale także do Kanady.