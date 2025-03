Johns Hopkins University to jedna z dziesiątek instytucji akademicko-badawczych dotkniętych przez politykę oraz cięcia budżetowe dokonywane przez administrację Donalda Trumpa. Oprócz funduszy z USAID część instytucji naukowych straciła dotacje i granty w pierwszej fali redukcji wydatków na programy związane z inicjatywami promującymi różnorodność, równość i integrację.

Pod znakiem zapytania są też warte 4 mld dol. granty na badania naukowe z zakresu biomedycyny, które uczelnie otrzymywały do tej pory z National Institute of Health. Na razie sąd federalny zawiesił cięcie tych funduszy, ale ich dalszy los nie jest pewny. Z tej puli Johns Hopkins University rocznie otrzymuje z 200 mld dol., a inna prestiżowa placówka naukowa – University of Pennsylvania (UPenn) – 250 mln dol.

Należącemu do Bluszczowej Ligi nowojorskiemu uniwersytetowi Columbia w ostatnim tygodniu Trump cofnął 400 mln dol. w federalnych dotacjach oraz pod lupę wziął resztę grantów rządowych o łącznej wartości 5 mld dol., bo jego zdaniem władze uczelni nie potrafiły stłumić antysemityzmu na kampusie. Za jego objawy uznano propalestyńskie protesty, do których doszło po wybuchu walk między Izraelem a Hamasem. Pod tym pretekstem administracja Trumpa może cofnąć też fundusze wielu innym uczelniom, na których studenci prowadzili protesty przeciwko kryzysowi humanitarnemu w Strefie Gazy.

Polityka Trumpa pozbawi Amerykę wielu naukowców na pokolenia

W rezultacie amerykańskie uczelnie obniżają koszty, zwalniając naukowców, tnąc programy akademicko-naukowe oraz przyjmując mniejszą liczbę studentów na kolejny semestr. Dziesiątki uczelni zawiesiły zatrudnianie nowych pracowników. Natomiast wykładowcy, w obawie przed dalszą utratą funduszy, próbują znaleźć sposób na pogodzenie wolności myśli akademickiej, którą do niedawna szczyciły się amerykańskie uczelnie, z wprowadzanymi przez administrację Trumpa blokadami dotyczącymi np. różnorodności, równouprawnienia, integracji czy innych kwestii, o których do tej pory na uczelniach można było swobodnie debatować, a teraz są zakazane.

Wiele cięć dokonywanych na uczelniach dotyka programy magisterskie i doktoranckie, gdzie eliminowane są przyjęcia nowych studentów. To pozbawia młodych ludzi możliwości dalszego kształcenia, a dziesiątki dziedzin – przyszłych naukowców. „Ze względu na niepewność związaną z federalnym finansowaniem badań biomedycznych stoimy przed poważnymi wyzwaniami w zakresie zapewnienia stabilnych możliwości prowadzenia badań w ramach przewodu doktorskiego dla nowych studentów. Z tego powodu musimy cofnąć ofertę przyjęcia cię na semestr jesienny” – tak brzmi list z School of Biomedical Sciences na University of Massachusetts wysłany do doktorantów, którzy zostali przyjęci na ten program.