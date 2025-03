Trump: Ukraina może nie przetrwać wojny, nawet przy wsparciu USA

- Cóż, i tak może nie przetrwać. Ale mamy pewne słabości w stosunku do Rosji - powiedział Trump, nie wdając się w szczegóły.



Trump ponownie stwierdził, że USA przekazały Ukrainie 350 mld pomocy, chociaż takie kwoty nie mają potwierdzenia. Utrzymywał także, że gdyby to on zasiadał w Białym Domu, nie doszłoby ani do wybuchu wojny na Ukrainie, ani zaostrzenia konfliktu w Strefie Gazy.



- Cóż, i tak może nie przetrwać. Ale mamy pewne słabości w stosunku do Rosji - powiedział Trump, nie wdając się w szczegóły.

Trump odpiera zarzuty o łagodzenie presji na Rosję

Prowadząca rozmowę zapytała prezydenta o opinie krytyków, którzy twierdzą, że Trump łagodzi presję polityczną na Rosję, a Zełenskiego nazywa dyktatorem.

Trump odmówił bezpośredniego odniesienia się do pytania, zamiast tego powtarzając twierdzenie, że „nikt nie był bardziej surowy".

- Nikt nie był bardziej surowy wobec Rosji niż Donald Trump - odpowiedział. - Pamiętajcie, to ja zatrzymałem rurociąg Nord Stream 2.