Przy tym sam Zełenski podkreśla, że nie podjął jeszcze decyzji, czy zdecydowałby się startować w ewentualnych wyborach. Bez wątpienia jednak, jeśli USA wymuszą na Ukrainie ich przeprowadzenie, to weźmie w nich udział i wygra. Można przypuszczać, że w takich warunkach nikt z poważnych polityków nie zechce być jego konkurentem.

Ile i kogo kosztowała wojna w Ukrainie

Wypowiedzi Trumpa były dowodem, że nie tylko Putin nie lubi ukraińskiego prezydenta. Otwarty sprzeciw Zełenskiego doprowadził Amerykanina do serii publicznych kłamstw. Nie dość, że przypisał Ukraińcowi nieistniejący rating poparcia, to jeszcze przedstawił wzięte nie wiadomo skąd dane o amerykańskiej pomocy dla Ukrainy.

– Przekazaliśmy Kijowowi, zdaje się, 350 mld dol. No, może troszkę mniej, ale to i tak duża suma. Ale gdzie są te pieniądze? Dokąd one idą? – pytał Trump.

Zełenski odpowiedział, że cała wojna kosztowała Ukrainę 320 mld dol. – 120 mld to my, naród Ukrainy, 200 mld – Ukraina i Unia Europejska. My mówimy o broni, te 320 mld to pakiet uzbrojenia. USA, jeśli liczyć ich oddzielnie, dały nam ok. 67 mld dol. w broni plus 31,5 mld pomocy finansowej do budżetu – mówił.

Sam amerykański departament stanu twierdził, że w czasie wojny do samej inauguracji Trumpa USA przekazały pomoc wojskową wartą ok. 70 mld dol. Ale amerykański Council on Foreign Relations podliczył ją na 175 mld dol. Jednak dodał tu również amerykańską pomoc dla organizacji pozarządowych (również mediów), pomoc w związku z wojną krajom sąsiadującym z Ukrainą oraz pomoc różnych organizacji z USA dla Ukrainy, głównie dla uchodźców.