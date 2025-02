Timothy Snyder: Elon Musk chce skolonizować Europę

– Dominująca w Ameryce „oligarchia cyfrowa” jest wynikiem trwającego od 30 lat procesu koncentracji majątku. Bajecznie bogaci magnaci prasowi, posiadający wpływy polityczne, istnieli także przedtem. Ale stopienie się oligarchów informatycznych z władzą polityczną w obecnej formie jest zjawiskiem nowym – powiedział Snyder w wywiadzie dla najnowszego wydania tygodnika „Der Spiegel”.

Reklama

Jego zdaniem Donald Trump i Elon Musk są bardzo inteligentni „w sposób, który liberałom trudno zrozumieć”. Trump czerpie bezpośrednio z historii lat 1920 i 1930. Hasło „America first” było wówczas hasłem amerykańskich zwolenników Hitlera. Faszystowska retoryka Trumpa jest rezultatem studiów na tym językiem. Prezydent posługuje się nią, aby zniszczyć demokrację – twierdzi historyk.

Timothy Snyder: Donald Trump chce, żeby Rosja wygrała wojnę z Ukrainą

Snyder uważa, że zachowanie Trumpa wskazuje na to, że prezydent USA chce, żeby Rosja wygrała wojnę z Ukrainą. Jego poczucie siły opiera się na łamaniu praworządności. Putina nie można jednak zastraszyć wściekłymi wpisami na platformie X lub podburzaniem opinii publicznej. Trump wielokrotnie nazywał Putina „geniuszem” wojny. To zrozumiałe, ponieważ prezydent USA ma słabość do dyktatorów.

Musk jest „nowoczesnym imperialistą w stylu europejskich kolonizatorów XIX wieku. Podbijając Afrykę, europejskie mocarstwa wykorzystywały miejscowe klany i przywódców, aby zapewnić sobie władzę i zdominować inne narody” – tłumaczy amerykański historyk, autor wydanej także w Polsce książki „Skrwawione ziemie. Europa między Hitlerem a Stalinem”.