Jerzy Haszczyński: W Paryżu o Donaldzie Trumpie i Ukrainie. Dokąd zmierzamy?

Ale to ganienie Europy, pouczanie i stawianie do kąta może być częścią planu totalnego resetu Ameryki z Rosją? Po to, by wspólnie przeciwstawić się Chinom? Dla naszego regionu to plan nieakceptowalny i to nie dlatego, że jesteśmy prochińscy, bo nie jesteśmy, ale dlatego, że jesteśmy przekonani, że Rosja nie zmieni swoich imperialnych planów wobec europejskich sąsiadów.

Te imperialne plany Trump, świadomie lub nie, już wspiera. Przede wszystkim obiecując Rosji spełnienie jej warunków dotyczących Ukrainy i odsuwając Europejczyków od negocjacji na temat zakończenia wielkiej wojny.

Co się wydaje główną ideą Donalda Trumpa? Szybkie zakończenie wojen, korzystne finansowo dla Ameryki

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższych dniach negocjacje mają się zacząć w Arabii Saudyjskiej. Bez Unii Europejskiej i może bez samej Ukrainy - na ten temat sygnały są sprzeczne. Tak jak już pisałem, oznaczałoby to, że o bezpieczeństwie naszego regionu decydowaliby Trump, Putin oraz ten trzeci - saudyjski następca tronu Mohamed bin Salman. A negocjacje miałyby szerszy zakres: dotyczyłyby również budowania nowego Bliskiego Wschodu, korzystnego dla USA i ich sojusznika Izraela. Czy też przede wszystkim tego, bo Bliski Wschód jest dla Amerykanów ważniejszy.

Jeżeli jakaś idea daje się wychwycić ze słów i działań Trumpa, to jest to idea szybkiego zakończenia wojen – i tej na Ukrainie, i tej w Strefie Gazy. Oczywiście w sposób korzystny, również finansowo, dla Ameryki. W tym kontekście logiczne jest straszenie Moskwy nowymi sankcjami, obniżeniem cen ropy czy dodatkowym wsparciem militarnym dla Kijowa, jeżeli nie będzie ona skłonna do zawieszenia broni. Jeżeli będzie się domagała jeszcze więcej, niż już jej Trump na początku zaoferował - a obiecał, że Ukraina straci okupowane ziemie i nie wejdzie do NATO.

Nie jest jasne, czy nie zaoferował i czegoś bezpośrednio uderzającego w bezpieczeństwo Polski, czyli wycofania wojsk amerykańskich z terenu państw NATO leżących na flance wschodniej. Putin, grożąc pod koniec 2021 roku atakiem na Ukrainę, stawiał i warunek w naszej sprawie - przywrócenia zasad dawno przez niego podeptanego Aktu Stanowiącego NATO-Rosja z 1997 roku, który zakładał, że we wschodnich krajach sojuszu nie będą stacjonowały wojska zachodnie. A teraz stacjonują, w tym do 10 tys. Amerykanów w Polsce.