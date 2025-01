Pieskow powiedział, że Putin jasno dał do zrozumienia, że ​​chce wznowić negocjacje w sprawie rozbrojenia nuklearnego tak szybko, jak to możliwe, ale zastrzegł, że takie rozmowy będą musiały być „szersze niż w przeszłości”, aby objąć arsenały nuklearne innych krajów, w tym Francji i Wielkiej Brytanii.

- Więc jest o czym rozmawiać, musimy rozmawiać. Pod wieloma względami czas został stracony. Piłka jest po stronie Stanów Zjednoczonych, które wstrzymały wszelkie istotne kontakty z naszym krajem – oświadczył rzecznik Kremla.

Władimir Putin: Rosja zawsze gotowa do rozmów

Prezydent Rosji był w piątek na spotkaniu ze studentami Uniwersytetu Moskiewskiego. Po jego zakończeniu rozmawiał z dziennikarzem WGTRK (Wszechrosyjskiej Państwowej Kompanii Telewizyjnej i Radiowej).

Pytany o zamiary Trumpa rozpoczęcia negocjacji pokojowych w sprawie wojny na Ukrainie, Putin stwierdził, że Rosja „jest gotowa”.



- Zawsze mówiliśmy, i chcę to podkreślić raz jeszcze, że jesteśmy gotowi do negocjacji w sprawie Ukrainy – mówił Putin.- Ale i tutaj są kwestie, które wymagają szczególnej uwagi. Na przykład, jak wiadomo, obecny szef reżimu w Kijowie, gdy był jeszcze prawowitą głową państwa, w 2022 roku wydał dekret zakazujący negocjacji, więc wszystko, co ustalimy, może się okazać nielegalne – dodał.