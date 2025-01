Po decyzji Donalda Trumpa Aleksander Kwaśniewski spodziewa się zamieszek w USA

Donald Trump w poniedziałek został 47. prezydentem USA. Miliarder rozpoczął urzędowanie od wydania serii rozporządzeń wykonawczych, w których m.in. ułaskawił ok. 1500 osób oskarżonych o udział w tzw. szturmie na Kapitol 6 stycznia 2021 r., wycofał USA z porozumień paryskich oraz ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), podjął decyzję o ograniczeniu napływu nielegalnych imigrantów do kraju oraz wycofaniu się administracji federalnej z polityki zatrudniania na podstawie kryteriów rasowych lub płciowych. Zapowiedział również 25-procentowe cła na towary z Kanady i Meksyku od 1 lutego.

Aleksander Kwaśniewski mówi o kontrrewolucji w USA

Czy po zaprzysiężeniu Donalda Trumpa świat czeka rewolucja? - Tak - powiedział pytany o to w Radiu Zet były prezydent Aleksander Kwaśniewski. Dodał, że będzie to konserwatywna rewolucja. - Zamiary Trumpa są rewolucyjne, a efekty mogą być mniej rewolucyjne czy ograniczone. Pamiętajmy, że kadencja amerykańskiego prezydenta to cztery lata, a Trump nawet w przemówieniu inauguracyjnym mówił o procesach, które muszą zająć dużo więcej lat. Więc myślę, że efekty będą dużo bardziej ograniczone niż wyobrażenia prezydenta Trumpa - zastrzegł.

Kwaśniewski dodał, że zapowiedzi konserwatywnej kontrrewolucji w Stanach Zjednoczonych są wyraźne, zarówno w kwestiach społecznych, jak i migracyjnych czy dotyczących wymiaru sprawiedliwości. - Właściwie nie ma tematu, gdzie Trump nie chciałby odwrócić tendencji, które obserwowaliśmy w ostatnich latach - mówił były prezydent.

Donald Trump i zapowiedź masowych deportacji. Co z Polakami?

Donald Trump ogłosił stan wyjątkowy na granicy z Meksykiem. Czy 47. prezydentowi USA uda się rozwiązać problem nielegalnych imigrantów i czy nowe obostrzenia mogą dotknąć też Polaków, którzy nielegalnie przebywają w Stanach Zjednoczonych? - Wprowadzenie stanu wyjątkowego na granicy i - jak rozumiem - wprowadzenie tam wojsk może zahamować falę dopływu migrantów - odparł Aleksander Kwaśniewski.