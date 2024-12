Donald Tusk po spotkaniu z Emmanuelem Macronem: To wyborcy będą wybierali prezydentów, a nie Putin (WIDEO)

Czytaj więcej Polityka Macron chce z Polską ratować Ukrainę Prezydent Francji przylatuje w czwartek do Warszawy, by omówić plan europejskiej misji rozjemczej, która pozwoliłaby zachować ukraińską suwerenność w ramach ewentualnego porozumienia Trump-Putin.

„Każda propozycja pokojowa musi być akceptowana przez Kijów”

Premier dodał, że z Macronem wymienili się informacjami i zamiarami, jeśli chodzi o prace na rzecz pokoju. - Mamy absolutnie jednoznaczne stanowisko, że Ukraina musi być obecna przy każdych rozmowach i każdy wariant, każda propozycja musi być akceptowana także przez naszych przyjaciół w Kijowie - podkreślił.

Ponosimy koszty z pełnym przekonaniem, że tak trzeba, że pomoc Ukrainie to też działanie na rzecz bezpieczeństwa Polski, Francji i całej Europy Donald Tusk po spotkaniu z Emmanuelem Macronem

Tusk mówił, że Polska ponosi największy ciężar spośród państw europejskich w związku z wojną w Ukrainie. Zaznaczył, że „to w Polsce jest największy, kluczowy, jedyny na tę skalę hub pomocowy dla Ukrainy”. - Ponosimy koszty z pełnym przekonaniem, że tak trzeba, że pomoc Ukrainie to też działanie na rzecz bezpieczeństwa Polski, Francji i całej Europy - mówił. - Chciałbym, żeby to dotarło do wszystkich polityków w Europie, ale też w Kijowie, że Polska wzięła też na siebie ciężar ochrony granicy NATO, całej Unii Europejskiej z Białorusią i z Rosją - zaznaczył, dodając, ze Polska inwestuje w tej chwili 4,7 proc. PKB w obronę. - To nie tylko obrona Polski, ale całej Europy na najbardziej wrażliwych granicach, białoruskiej i rosyjskiej - przekonywał.

„To wyborcy będą wybierali prezydentów, a nie Putin”

Tusk zaznaczył, że zarówno we Francji, jak i w Polsce zbliżają się wybory prezydenckie. - Polska – i polski rząd - nie będzie w żaden sposób tolerowała próby ingerencji w wybory prezydenckie. Mówiąc wprost: w Polsce i we Francji to wyborcy będą wybierali prezydentów, a nie Kreml i nie Putin przy pomocy swoich hybrydowych, bardzo agresywnych zachowań np. w cyberprzestrzeni – mówił Tusk.