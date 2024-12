Donald Tusk o głosowaniu ws. immunitetu Kaczyńskiego: Niedobrze mi się robi

Sejm zagłosował w sprawie uchylenia immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu

W piątkowym głosowaniu w sprawie uchylenia immunitetu prezesowi PiS Jarosławowi Kaczyńskiemu wzięło udział 447 posłów. Za głosowało 241 parlamentarzystów, przeciw 206. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Za uchyleniem byli posłowie Koalicji Obywatelskiej, Polski 2050, PSL, Lewicy i Razem. Za odrzuceniem byli posłowie PiS i Konfederacji. Przegłosowany wniosek dotyczył pociągnięcia prezesa PiS do odpowiedzialności za zarzucane mu przez aktywistę Zbigniewa Komosę ataku fizycznego. Sejm nie wyraził natomiast zgody do pociągnięcia do odpowiedzialności za zniszczenie wieńca, do którego doszło 10 października. Przeciw byli – oprócz posłów PiS i Konfederacji – członkowie Trzeciej Drogi (Polski 2050 i PSL) i partii Razem.

Każdego miesiąca – w rocznicę katastrofy smoleńskiej – przed Pomnikiem Ofiar Tragedii Smoleńskiej składany jest wieniec przez grupę osób, w tym właśnie Komosę. Na wieńcach znajduje się napis o treści: „Pamięci 95 ofiar Lecha Kaczyńskiego, który, ignorując wszelkie procedury, nakazał pilotom lądować w Smoleńsku w skrajnie trudnych warunkach. Spoczywajcie w pokoju. Naród Polski.” Napis ten wielokrotnie próbowano już zerwać. Podobny incydent miał miejsce 10 października 2024 roku, kiedy doszło do przepychanek. Komosa twierdzi, że podczas tego zdarzenia został dwukrotnie uderzony w twarz przez prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego.

W czwartek Sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się za pociągnięciem do odpowiedzialności posłów PiS, w tym Jarosława Kaczyńskiego, za m.in. zniszczenie wieńca. W przypadku prezesa PiS komisja poparła również wniosek o uchylenie immunitetu w związku z oskarżeniem go przez aktywistę Zbigniewa Komosę o pobicie podczas obchodów miesięcznicy smoleńskiej.

Wnioski o odebranie immunitetu złożył w Sejmie komendant główny Policji, w związku między innymi ze zdarzeniem z miesięcznicy 10 października 2023, podczas którego Jarosław Kaczyński i inni politycy PiS dokonali zniszczenia mienia w postaci wieńca. W oświadczeniu odczytanym podczas obrad komisji, Jarosław Kaczyński, a także obecni na posiedzeniu Marek Suski i Anita Czerwińska przekonywali, że ich działania były uprawnione, że względu na „szkalowanie ofiar katastrofy smoleńskiej”.