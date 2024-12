Immunitet Jarosława Kaczyńskiego. Posłowie zagłosowali

Przed piątkowym głosowaniem w sprawie uchylenia immunitetu Kaczyńskiemu rzecznik PiS Rafał Bochenek powiedział, że jego partia liczy na „ludzką, ponadpartyjną przyzwoitość”. - To, co się dzieje każdego miesiąca na Placu Piłsudskiego w związku z obchodami upamiętniającymi ofiary katastrofy smoleńskiej i te plugawe zachowania ludzi przysyłanych przez obecną opcję rządzącą, finansowanych pewnie również w jakiś sposób, bo doskonale widzimy jak to wygląda. Z ubolewaniem patrzę, jak policja broni tych, którzy te zamieszki generują. Każdy wie, że dla naszego środowiska ta rocznica jest niezwykle ważna. Te zachowania są podsycane przez obecnie rządzących. Pamięć wobec zmarłych jest czymś, co łączy nas wszystkich – mówił w rozmowie z PAP.

Kwestia uchylenia immunitetu Kaczyńskiemu dzieliła partie wchodzące w skład koalicji rządzącej. Po tym, jak premier Donald Tusk we wpisie w mediach społecznościowych skrytykował koalicjantów w sprawie rozliczeń rządów PiS, głos zabrał marszałek Sejmu Szymon Hołownia z Polski 2050.

Komisja regulaminowa poparła wniosek o uchylenie immunitetu Jarosławowi Kaczyńskiemu

W czwartek Sejmowa komisja regulaminowa opowiedziała się za pociągnięciem do odpowiedzialności posłów PiS, w tym Jarosława Kaczyńskiego, za m.in. zniszczenie wieńca. W przypadku prezesa PiS komisja poparła również wniosek o uchylenie immunitetu w związku z oskarżeniem go o pobicie aktywisty.

Wnioski o odebranie immunitetu złożył w Sejmie komendant główny Policji, w związku między innymi ze zdarzeniem z miesięcznicy 10 października 2023, podczas którego Jarosław Kaczyński i wymienieni politycy PiS dokonali zniszczenia mienia w postaci wieńca. W oświadczeniu odczytanym podczas obrad komisji, Jarosław Kaczyński, a także obecni na posiedzeniu Marek Suski i Anita Czerwińska przekonywali, że ich działania były uprawnione, że względu na „szkalowanie ofiar katastrofy smoleńskiej”.