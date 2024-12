Wniosek popierała Platforma Obywatelska, choć z raportu smoleńskiego, który przygotował rząd PO, wynikało, że to nie były prezydent ponosi winę za tragiczny wypadek, ale liczny ciąg proceduralnych uchybień, począwszy od słabego wyszkolenia pilotów, po wprowadzające w błąd komunikaty z rosyjskiej wieży kontroli lotów.

Dlaczego partia Donalda Tuska chciała uchylenia immunitetu Jarosława Kaczyńskiego za zniszczenie wieńca

PO uznała jednak, że nie wytłumaczy się przed swoimi wyborcami z obrony immunitetu Kaczyńskiego, jakkolwiek absurdalny byłby napis, który widniał na wieńcu. Wszak obiecała swoim wyborcom, że odsunie Kaczyńskiego i rozliczy za nadużycia. Faktem jest, że w sprawie obchodów comiesięcznego upamiętnienia katastrofy (ale też szerzej swej rodziny), Kaczyński stawiał się ponad prawem. Wszyscy pamiętają, jak w czasie pandemii, gdy zamknięto cmentarze, prezes PiS złożył kwiaty na grobie swej mamy, co utrwalił w piosence „Twój ból jest większy niż mój” Kazik.

Smoleńska obsesja lidera PiS doprowadziła zaś do zabrania miastu władania nad placem Piłsudskiego, by ominąć konieczność otrzymania zgód na budowę pomnika smoleńskiego. Najbardziej krytycznie ustawieni wobec Kaczyńskiego wyborcy nie przebaczyliby więc Tuskowi, gdyby w tej sprawie Kaczyńskiemu odpuścił. Bo pociągnięcie prezesa PiS do odpowiedzialności za zniszczenie wieńca stałoby się symbolicznym rozliczeniem stawania przez niego ponad prawem przez ostatnie osiem lat. Choć oczywiście nie byłoby rozliczeniem realnym.

Na czym polegał zakład Szymona Hołowni z losem

I tego właśnie chwycił się Hołownia. Uznał, że oto nadarzyła się okazja, by od Tuska i jego Platformy się odróżnić. Dokonał swoistego zakładu z losem, że wyborcom się spodoba, że potrafi się wyłamać z bipolaryzacji między PiS-em a Platformą. Dużo zaryzykował, bo do większości wyborców dotrze sygnał, że oto Hołownia razem z PiS-em broni Kaczyńskiego. Wyborcy prawicy i tak nie będą mu wdzięczni, a ci najbardziej antypisowscy uznają go za zdrajcę.

Wiara w to, że istnieje duża grupa osób, które są w stanie odłożyć na bok emocje i podzielić włos na czworo jest jedynym założeniem tego ryzyka, które podjął. Ale patrząc, jak słabo wypada ostatnio i sam Hołownia, i Trzecia Droga w sondażach, naprawdę niewiele ryzykuje. W jego kalkulacji pokazanie, że nie jest wasalem Tuska i KO oraz że potrafi pójść w poprzek podziałom, jest ważniejszym zyskiem niż potencjalne straty związane z rozczarowaniem wyborców, którzy liczą, że zobaczą wreszcie jakąś spektakularną karę wymierzoną prezesowi PiS.