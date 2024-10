W pobliżu wiecu Donalda Trumpa zatrzymano uzbrojonego mężczyznę. Usłyszał zarzuty

Przy zatrzymanym mężczyźnie znaleziono naładowaną broń, kilka paszportów i fałszywy dowód rejestracyjny – wynika z informacji biura szeryfa z hrabstwa Riverside.



W Kalifornii udaremniono kolejną próbę zabójstwa Donalda Trumpa?

Szeryf Chad Bianco poinformował, że prawdopodobnie udało się udaremnić próbę zabójstwa, chociaż - jak dodał - na tym etapie śledztwa jest to spekulacja. Podejrzany wyszedł z aresztu za kaucją. W sprawie wszczęto śledztwo federalne.



- Wiemy, że miał przy sobie liczne paszporty na różne nazwiska, niezarejestrowany samochód z fałszywym dowodem rejestracyjnym i naładowaną broń - powiedział szeryf na konferencji prasowej. - Naprawdę wierzę, że zapobiegliśmy kolejnej próbie zabójstwa – dodał nawiązując m.in. do zamachu na Donalda Trumpa w czasie lipcowego wiecu w Butler, w Pensylwanii.



49-letni mężczyzna zatrzymany z bronią w pobliżu wiecu Donalda Trumpa wypuszczony za kaucją

Zatrzymany mężczyzna to 49-letni mieszkaniec Las Vegas Vem Miller. Funkcjonariusze lokalnej policji zatrzymali go ok. 17 czasu lokalnego w sobotę. Trump nie rozpoczął wtedy jeszcze swojego przemówienia.