Donald Trump spotkał się z Wołodymyrem Zełenskim. Między oboma politykami iskrzy

Jak informuje CNN, nadal nie jest jasne, czy Zełenski może powiedzieć cokolwiek, co przekona Trumpa do zmiany stanowiska w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej i pomocy USA w zakresie bezpieczeństwa.

Piątkowe spotkanie przypada w kluczowym momencie przed listopadowymi wyborami w USA. W tym tygodniu Zełenski starał się przekonać administrację Bidena, że ​​jego kraj nadal może wygrać wojnę, o ile Stany Zjednoczone i inne kraje znacząco i szybko zwiększą pomoc wojskową.

Trump wielokrotnie krytykował finansowanie Ukrainy przez USA i twierdził, że szybko zakończy wojnę z Rosją. Zełenski jednak twierdzi, że Trump nie wie, o czym mówi.

– Nie mogę się doczekać, aż go zobaczę – powiedział w czwartek Trump. – Zobaczymy – naprawdę sądzę, że się z nim nie zgadzam – cóż, on mnie nie zna. Nie zgadzam się, ale powiem tak: wierzę, że uda mi się dość szybko dojść do porozumienia między prezydentem Putinem a prezydentem Zełenskim – dodał.

Wołodymyr Zełenski spotkał się z Joe Bidenem i Kamalą Harris

Zełenski spotkał się w czwartek w Białym Domu z prezydentem Joe Bidenem i wiceprezydent Kamalą Harris, a kandydatka Demokratów wykorzystała ten fakt, aby zwrócić uwagę na ostry kontrast z Trumpem pod względem wojny Ukrainie.