Wybory w USA. Robert F. Kennedy Jr. podjął decyzję. Wskazał na Donalda Trumpa

Amerykańskie media zapowiadały, że w piątek Robert F. Kennedy Jr., kandydat niezależny, wygłosi oświadczenie dotyczące wyborów prezydenckich w USA. Według nieoficjalnych przecieków, kandydat miał wycofać się z wyborczego wyścigu i udzielić poparcia kandydatowi Republikanów, byłemu prezydentowi Donaldowi Trumpowi.

Wybory w USA. Robert F. Kennedy Jr. poprze Donalda Trumpa

Wieczorem czasu polskiego agencja AP podała, że jeszcze przed wystąpieniem Kennedy'ego w Arizonie jego sztab w piśmie skierowanym do sądu w Pensylwanii oświadczył, że popiera on Trumpa. Sztab złożył wniosek o wycofanie Kennedy'ego z wyborów w Pensylwanii. Dzień wcześniej Kennedy wnioskował o wykreślenie go z listy kandydatów w Arizonie. Agencja zaznaczyła, że nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia, iż Robert F. Kennedy Jr. wycofuje się z wyborów prezydenckich.

W Arizonie Robert F. Kennedy Jr. miał mówić, jak zapowiadali jego współpracownicy, o "obecnym historycznym momencie i swojej drodze naprzód". Kilka godzin później w sąsiednim Glendale wiec będzie miał Donald Trump. Sztab byłego prezydenta zapowiadał, że na wiecu wystąpi "gość specjalny". Żaden ze sztabów nie ujawnił, czy chodzi o Kennedy'ego.

Robert F. Kennedy Jr.: Kamala Harris unika wywiadów i ukrywa swój program

Kennedy powiedział na konferencji prasowej, że jego współpracownicy dokonali cudu, by mógł on zostać kandydatem na prezydenta. - Pokazaliście wszystkim, że demokracja jest tu wciąż możliwa. Jestem tu dziś, by powiedzieć wam, że nie pozwolę, by ten wysiłek poszedł na marne - dodał. Oświadczył, iż uważa, że w uczciwym systemie wygrałby wybory. Krytykował Partię Demokratyczną, zarzucając jej prowadzenie wojny prawnej przeciwko sobie i Donaldowi Trumpowi.