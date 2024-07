Do ośmiu razy sztuka? Nigel Farage walczy o mandat w Izbie Gmin. Ma plan

Nigel Farage w wyborach do Izby Gmin, które odbywają się w Wielkiej Brytanii 4 lipca, stara się o to, by po raz pierwszy zasiąść w Izbie Gmin. Farage stoi na czele partii Reform UK (dawna Partia Brexitu), której niektóre sondaże dawały większe poparcie niż tracącym władzę w Wielkiej Brytanii torysom.