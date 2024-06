Debata Joe Biden-Donald Trump. Reuters: Oceny niezdecydowanych miażdżące dla Bidena

- Co za katastrofa dla demokratów — powiedział po debacie 63-letni sprzedawca ryb z Massachusetts. - Byłem niezdecydowany, ale liczyłem, że Biden okaże się wystarczająco dobry, by na niego zagłosować. Bardzo nie lubię Trumpa. Bałem się, że Biden pokaże, że nie jest zdolny do pełnienia tej funkcji, ale było nawet gorzej, niż się obawiałem. Może po prostu wstrzymam się od głosowania — zapowiedział.