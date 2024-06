Adam Bodnar: Prokuratura tych spraw nie odpuści

Następnie głos zabrał Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, prokurator generalny, senator KO. Mówił, że praca prokuratury musi podlegać obowiązującym regułom prawno-karnym, przepisom Kodeksu postępowania karnego. - W sprawach dotyczących Orlenu czy pana Obajtka toczy się kilka postępowań. Są trzy postępowania główne: dotyczące fuzji Orlenu z Lotosem, zawyżania cen paliw oraz zaliczki na zakup ropy czyli słynna sprawa OTS. Są inne sprawy dodatkowe, dotyczące składania fałszywych zeznań oraz sprawy utrudniania kontroli inspektorom Najwyższej Izby Kontroli - wyliczał.

- Zapewniam (...), że prokuratura tych spraw nie odpuści, będzie te sprawy prowadziła, ale z determinacją i pełną odpowiedzialnością za reguły procesu karnego - zadeklarował.

Według Adama Bodnara, Daniel Obajtek został "skutecznie wezwany na posiedzenie komisji śledczej". - O godz. 10:40 pełnomocnik wyznaczony przez pana Obajtka odebrał wezwanie na przesłuchanie przed komisją śledczą. Przesłuchanie jest, jak rozumiem, zaplanowane na popołudnie. Zobaczymy, co się stanie. Z tego co wiem, komisja śledcza zamierza podjąć wszystkie możliwe przewidziane prawem działania, aby doprowadzić do skutecznego przesłuchania pana Daniela Obajtka - mówił na konferencji Adam Bodnar.

Daniel Obajtek odpowiada Donaldowi Tuskowi

Daniel Obajtek jest kandydatem PiS w wyborach do Parlamentu Europejskiego, startuje z okręgu numer 9 (województwo podkarpackie). Były prezes Orlenu nie stawił się na posiedzenie sejmowej komisji śledczej ds. afery wizowej, nie stawił się też w prokuraturze, deklarując gotowość do stawienia się po wyborach, które odbędą się 9 czerwca. Szef komisji śledczej poseł Michał Szczerba (KO) zapowiedział, że jeśli Obajtek znów nie zjawi się na komisji, to "będzie wniosek nie tylko o ukaranie finansowe, ale też o zatrzymanie i doprowadzenie (na posiedzenie - red.).